إيفرا لا يريد اعتزال تشكيلة الديوك الفرنسية

استبعد الظهير الأيسر الفرنسي باتريس إيفرا اعتزاله دوليا بعد كأس أوروبا 2016 لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في فرنسا.

وقال إيفرا (35 عاما) لصحيفة "ليكيب" الفرنسية السبت: "سأرحل عن المنتخب الأزرق عندما يقول لي بلدي إنه لم يعد بحاجة إلي".

واضاف لاعب يوفنتوس الايطالي: "طالما انا مستمر في الملاعب اريد اللعب مع المنتخب. اريد البقاء على اعلى مستوى".

ويعتبر ايفرا، المولود في دكار، من ركائز المنتخب الفرنسي وحمل الوانه في 71 مباراة دولية.

وخاض كأس العالم مرتين في 2010 و2014.

واستبعد ايفرا، الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس نهاية الموسم، اعتزال اللعب: "طالما أنا قادر على الركض سأستمر. أقتدي باللاعبين (الارجنتيني خافيير) زانيتي و(الويلزي راين) غيغز والايطالي) باولو مالديني. لقد توقفوا عند سن الاربعين. لا يزال لدي الوقت".