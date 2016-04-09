التعاون يتفنن في هزيمة هجر برباعية

حقق التعاون فوزا سهلا على ضيفه هجر 4-صفر على ستاد الملك عبدالله بالقصيم في المرحلة 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين ليصعد الى المركز الثالث مؤقتا.



وارتفع رصيد التعاون الى 41 نقطة متقدما الى المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة عن الاتحاد الرايع الذي سيستضيف الخليج غدا السبت، وباتت عودة هجر الى دوري الدرجة الأولى مسألة وقت بعد أن تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الأخير.



ولم يجد التعاون صعوبة في الوصول الى مرمى هجر واحتاج 5 دقائق حينما سنحت له أول هجماته عن طريق مهاجمه الكاميروني باولو ايفولو الذي تلقى عرضية متقنة من زميله عبدالمجيد الرويلي ليسددها قوية ذهبت فوق العارضة.



وعند الدقيقة 17 كاد مدافع التعاون طلال عبسي الذي ارتفى لعرضية زميله عبدالمجيد الرويلي وحول الكرة برأسه مرت بجانب القائم الأيسر للحارس مصطفى ملائكة.



وعند الدقيقة 21 نجح قائد التعاون عدنان فلاتة بافتتاح التسجيل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك هجر.



وعند الدقيقة 28 أهدر الكاميروني ايفولو مهاجم التعاون هدفا محققا لفريقه بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من السوري جهاد الحسين الا انه سدد الكرة ضعيفة ليتصدى لها الحارس مصطفى ملائكة.



ولم ينجح هجر في مجاراة لاعبي التعاون واقتصرت محاولاته فقط على التسديد من خارج منطقة الجزاء والذي لم يشكل الخطر على مرمى الحارس التعاوني فايز السبيعي.



وعند الدقيقة 41 عزز الكاميروني ايفولو تقدم التعاون بتسجيله الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة ذكية من خلف المدافعين من زميله عبدالمجيد الرويلي ليضع الكرة من فوق الحارس مصطفى ملائكة.



وفي الشوط الثاني واصل التعاون سيطرته وأهدر مهاجمه ايفولو هدفا محفقا بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عبدالمجيد الرويلي ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.



وعند الدقيقة 60 ترجم لاعب التعاون عبدالمجيد الرويلي مستواه المميز بتسجيله الهدف الثالث بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء ليضع الكرة في شباك هجر بطريقة مميزة.



وعند الدقيقة 70 نجح مهاجم التعاون ربيع سفياني بتسجيل الهدف الرابع بعدما حول عرضية البرازيلي ساندرو مانويل برأسه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.



وعند الدقيقة 83 أهدر البرازيلي برونو سيزار مهاجم هجر فرصة تسجيل هدف فريقه الاول بعد اضاعته لركلة جزاء تصدى لها الحارس فايز السبيعي ببراعة.

