الجهيّم يمنح الفتحاويين نقاط النصر

عمق الفتح جراح ضيفه النصر بعدما أعاده إلى دوامة الهزائم في دوري جميل السعودي للمحترفين بفوزه عليه 2-1 على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في المرحلة 22 من المسابقة.

وسجل هدفي الفتح مهاجمه حمد الجهيم "43,45"، وسجل هدف النصر الوحيد نايف هزازي "63".

وبدأت المباراة بأفضلية للفتح الذي فرض سيطرته على الكرة بلا وصول حقيقي لمرمى النصر الذي شكل خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض من خلال الهجمات المرتدة.

وسنحت أولى الفرص الخطيرة في المباراة للنصر ولصالح مهاجمه نايف هزازي الذي تلقى تمريرة من زميله حسن الراهب ليراوغ المدافع بدر النخلي ويسدد الكرة لتجد الحارس علي المزيدي الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة خطيرة للنصر حينما مرر صانع ألعابه أحمد الفريدي كرةً للمهاجم حسن الراهب الذي سددها قوية لتصطدم بالمدافع علي البليهي لتعود الى اللاعب عوض خميس الذي سددها إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس علي المزيدي.

وعند الدقيقة 43 نجح الفتح بافتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه جمد الجهيم الذي تلقى تمريرة من زميله توفيق بوحيمد ليضع الكرة في شباك الحارس عبدالله العنزي.

ونجح الفتح بتعزيز تقدمه بعد هدفه الأول بدقيقة بنفس الطريقة حينما حول مهاجمه حمد الجهيم عرضية زميله توفيق بوحيمد في شباك النصر.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الاسباني كانيدا مدرب النصر بلاعب الوسط يحيى الشهري بديلاً للاعب شايع شراحيلي، أتبعه بتغيير ثانٍ بدخول المهاجم المالي موديبو مايغا بديلاً المهاجم حسن الراهب.

ونجح النصر عند الدقيقة 63 بتسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق مهاجمه نايف هزازي الذي حول عرضية المالي مايغا برأسه في شباك الحارس علي المزيدي.

بعد الهدف عزز الاسباني كانيدا خط وسطه بإشراك البولندي أدريان ميرزفسكي بديلاً لصانع الألعاب أحمد الفريدي.

وعند الدقيقة 66 كاد البرازيلي خوزيه ايلتون يحبط النصراويين بهدف ثالث حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية أصابت القائم الأيمن للحارس عبدالله العنزي.

وسنحت فرصة خطيرة للنصر لمهاجمه نايف هزازي الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وواصل الفريقان تبادل الهجمات وكاد الفتح يعزز تقدمه بعدما تلقى لاعبه أحمد المبارك تمريرة متقنة من البرازيلي ايلتون ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس عبدالله العنزي بصعوبة.

وحاول النصر العودة الى المباراة بهدف التعادل في الدقائق إلا أن الأفضلية كانت للفتح الذي نجح لاعبوه في المحافظة على شباكهم الى أن أطلق الحكم تركي الخضير صافرته معلناً نهاية المباراة.

وارتفع رصيد الفتح إلى 34 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، وبقي النصر على رصيده السابق 28 نقطة في المركز السابع.