شراحيلي لدونيس: دكة البدلاء تصنع نجوماً وأساطير

رغم جلوسه بديلا على دكة البدلاء، إلا أن حارس الهلال خالد شراحيلي تقبل قرار مدربه اليوناني جورجيس دونيس بإبعاده عن لقاء الفريق أمام الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال آسيا والذي انتهى هلاليا بهدف نظيف.



ونشر شراحيلي صورة عبر "انستغرام"، ريثما كان يجلس على مقاعد الاحتياط برفقة القائد ياسر القحطاني، وكتب عليها: "الدكة تصنع نجومًا وأساطير، والصورة تحكي، ومن داخل الملعب فيهم الخير والبركة، والمهم الطريق واحد والهدف واحد"، وأنهى كلامه بقوله: "هذا الزعيم، وهذه الروح والقلب الواحد، والله يوفق الجميع".

وكان مدرب الهلال قد تحدث للصحفيين في المؤتمر الصحفي بعد المباراة القارية بشأن إبعاد الحارس الدولي السعودي، قائلاً: "أمره محير بإمكانه أن يصبح الأفضل في المملكة ولكنه لا يعي ذلك". الأمر الذي دفع دونيس بإشراك فهد الثنيان في المباراة وهو ما نجح فيها بالحفاظ على الشباك الزرقاء نظيفة.



ويلعب الفريق مباراة ضد منافسه الشباب يوم السبت ضمن الجولة الـ22 من دوري "جميل" وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.



