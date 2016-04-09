فينجر: الفوز باللقب أصبح صعباً

المصدر: لندن - د ب أ

أعرب الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لفريق آرسنال عن أسفه، بعد تعادل فريقه مع مضيفه ويستهام يونايتد 3 3/ رغم تقدمه بهدفين نظيفين في أول35 دقيقة من المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فينجر: "إنها نتيجة مخيبة للآمال بالنسبة لنا، خاصة في ظل وجود لاعبين يمتلكون هذه الخبرة فمن المؤسف أن نكون متقدمين 2 / صفر في الدقيقة 43 ثم تصبح النتيجة 2 2/ في الدقيقة 45".

وأضاف: "لقد صعبنا الأمور على انفسنا، لقد دفعنا ثمن ضعفنا في ألعاب الهواء داخل منطقة الجزاء".

وأوضح: "لقد اصبح الفوز باللقب أكثر صعوبة، لقد اهدرنا نقطتين اليوم، وسننتظر لنرى باقي النتائج".