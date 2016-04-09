وست هام وآرسنال يتعادلان في مباراة مثيرة

قلب وست هام تخلفه أمام ضيفه وجاره أرسنال صفر-2 إلى تقدم 3-2 برأس اندي كارول قبل ان يتعادلا 3-3 اليوم السبت في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

على ملعب ابتون بارك وامام نحو 35 ألف متفرج، تخلف وست هام بهدفين نظيفين قبل أن يصحح اندي كارول لاعب ليفربول السابق الوضع في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي ثم الوقت الاضافي من الشوط الاول، والدقائق الاولى من الشوط الثاني بيد ان ارسنال نجا من الهزيمة وادرك التعادل.

وبعد هدف سريع لوست هام سجله الارجنتيني مانويل لانزيني من تمريرة آرون كريسويل الغاه الحكم بداعي التسلل (1)، افتتح ارسنال التسجيل اثر تمريرة بينية من النيجيري اليكس ايووبي الى الالماني مسعود اوزيل تابعها بيسراه في اسفل الزاوية اليسرى (18).

وعزز التشيلي اليكسيس سانشيز تقدم الضيوف بعد تمريرة بينية مماثلة من النيجيري (35).

وقلص كارول الفارق من متابعة رأسية لعرضية كريسويل (44)، ثم أدرك التعادل بعد ركنية ومتابعة بيسراه للكرة من مسافة قريبة (45+2).

وفي الشوط الثاني، لم تمنح رأس كارول ارسنال وقتا طويلا وسجلت الهدف الثالث لاصحاب الارض بعد عرضية من ميكايل انطونيو (52).

وأنقذ المدافع الفرنسي لوران كوسييلني مدربه مواطنه ارسين فينغر ورجاله من الهزيمة بتسجيله الهدف الثالث عندما تابع كرة نفذها داني ويلبيك من ركلة ركنية (70).

وانقذ حارس ارسنال الكولومبي دافيد اوسبينا مرماه من هدف رابع عندما تصدى لتسديدة كريسويل (77).

وصار رصيد ارسنال 59 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع وست رصيده الى 52 نقطة وفشل في انتزاع المركز الخامس وبقي على بعد نقطة من مانشستر يونايتد الذي سيخوض مباراة قوية على ارض توتنهام الثاني غدا في ختام المرحلة.