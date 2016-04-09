«التراس» بدون قرار!

ما يحسب في عكس اتجاهنا كمجتمعات عربية، هو التركيز على نقل بعض الثقافات الخارجية، والزيادة عليها بلغة من التعصب، فلا يكون النقل متوافقا مع المجتمع الذي نكون عليه، ولا نكون قد استفدنا من الفكرة من الأساس وما يمكن أن ينسحب عليها من مكاسب مفترضة، ليس الأضرار، وفي سيناريو السبت الأسود الذي عاشته الكرة المغربية خاصة والعرب بشكل عام بعد وفاة مشجعين واصابة العشرات في مباراة الرجاء البيضاوي وشباب الحسيمة، صورة من صور كثيرا ما تردنا من مجتمعات عربية فيما يخص النقل الخاطئ للأفكار والتنظيمات الخارجية والتي لا تعمل بأي حال من الأحوال على تحقيق القليل من التقدم والنجاح، أكثر ما يمكن أن تحدثه من تراجع وتدهور ودمار.!



لقد قطعت الكرة والمجتمعات في أوروبا شوطا كبيرا من التعامل مع روابط المشجعين، وتجاوزت وخلال سنوات طويلة ماضية، ما يمكن أن يثار عن تراكمات لسلوكيات خاطئة وعدم اكتراث بالأضرار، وبلغت مرحلة متقدمة، كان من المفترض أن تكون الأساس لأي من الروابط العربية للمشجعين، اذا ما أرادت التقليد ونقل الأفكار، دون العودة الى مراحل سابقة وسلبيات، لم يعد النقل للفكرة والاسلوب متوافقا معها والبيئة التي تعيش عليها كرة القدم.!



لم تتقدم الكرة الأوروبية سنوات طويلة الى الأمام في مظهرها وقيمتها ومكانتها، بل وايضا في تفكير مشجعيها، وكيف هو التعامل الراقي الذي تجسده الغالبية من هذه الفئة، وهناك من الأمثلة الكثير الذي يؤكد وصولهم الى مرحلة متقدمة، يتم خلالها مراعاة الضبط للنفس، والايمان الكامل من المشجعين في المشاركة بكامل القرارات التي تخص كرة القدم والمؤسسات التي ينتمون اليها، وبالتالي الحرص الكبير في السيطرة على كل ما يمكن من حالات انفعال، ليس من أجل حماية الفريق والمؤسسة بشكل عام، بل وايضا من أجل نقل صورة حضارية ومشاهد معبرة.!



لا يمكن الجزم بخلو المدرجات الأوروبية من التعصب، وايضا من حالات الانفلات، لكنها حتما تظل في حدود رياضية وأهداف تخص المجتمعات نفسها، وهو عكس الاتجاه الذي نتابعه في عدد من الملاعب العربية في اللحظة التي يحاول البعض من المشاركين في اتجاهات سياسية الزج بمجموعة من الدخلاء على كرة القدم، من أجل تنفيذ أجندات ومصالح في غير اتجاه الدول، واستغلال الميادين الرياضية كمساحة جاهزة للتهييج والانفلات، وبعد الاعتقاد الأكبر بعدم امتلاك البعض من المشجعين العرب للثقافة التشجيعية، وكيف هو المفهوم عندما لا يملك المشجع قيمته وقراره، ويظهر مسيرا من شخصيات لا علاقة لها بكرة القدم، وليس لها أي اهتمام أو اكتراث بما يمكن أن يتعرض له المشجع من كوارث وأضرار.!

*نقلا عن الأيام البحرينية