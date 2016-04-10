التاريخ الرياضي السعودي المصري

علاقاتنا بالشقيقة مصر تضرب بجذورها في أعماق التاريخ على كافة الأصعدة بما في ذلك الصعيد الرياضي، فعندما تأسست الإدارة العامة للرياضة البدنية والكشافة بوزارة الداخلية في عام 1373هـ خاطبت الأشقاء في مصر لترشيح خبير رياضي يساعد في عملية وضع أسس وأنظمة الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية، واستجابة لذلك تم إيفاد مصطفى كامل منصور ثم فوزي ولبيب وتوالت التعاقدات بين لاعبين ومدربين وحكام. علاقاتنا الرياضية مع الشقيقة مصر امتدت لأبعد من ذلك، حيث تم الاشتراك رياضيا لأول مرة في الدورة العربية في الإسكندرية عام 1953 اشتراكا إداريا ممثلا في عبد الحق مال مدير الشؤون الرياضية آنذاك . الطريف إننا تأثرنا بالأشقاء المصريين رياضيا أيما تأثير، فأصبحنا نطلق على أندية الظل مصطلح (ريفية)، وهو مصطلح مصري صرف لايمت لنا بعلاقة إطلاقا، حيث جاء من كلمة الأرياف التي تطلق على المناطق المصرية النائية.

*نقلا عن الرياضية السعودية