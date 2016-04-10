الشباب يعطل الهلال ويمهد الطريق لـ"الأهلي"

أنقذ الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب فريقه من خسارة محققة بعد تسجيله لهدف التعادل في مرمى الهلال في المباراة التي انتهت 1-1 على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في ختام المرحلة 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وقدم الشبابيون خدمةً كبيرة للأهلي بعد أن وسعوا الفارق بينه وبين الهلال الى 3 نقاط قبل ختام الدوري بأربع مراحل.

وتقدم الهلال أولاً عن طريق البرازيلي ايلتون ألميدا عند الدقيقة "10" وسجل الجزائري محمد بن يطو هدف التعادل للشباب عند الدقيقة "82".

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي وضح بحثه عن هدف مبكر وكاد أن يحدث حينما سدد لاعبه عبدالعزيز الدوسري كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت فوق العارضة.

ونجح البرازيلي ايلتون ألميدا بتسجيل هدف السبق للهلال بعد مرور عشر دقائق بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله عبدالعزيز الدوسري ليضع الكرة من فوق الحارس محمد العويس.

وبعد الهدف بدقيقتين كاد المهاجم يوسف السالم مهاجم الهلال أن يعزز تقدم فريقه بعدما حول عرضية زميله محمد الشلهوب برأسه إلا أنها أصابت العارضة وذهبت خارج الشباك.

وتواصل هجوم الهلال وأهدر البرازيلي ايلتون ألميدا هدفاً محققاً بعد تلقيه متقنة من زميله عبدالله عطيف الذي وضعه أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الشباب الذي بدأ بشن هجماته على مرمى الهلال والتي بدأت بتسديدة لاعبه البرازيلي فارياس الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الشباب هجومه وكاد لاعبه البرازيلي رافينيا أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء الا أنها اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس خالد شراحيلي.

وعند الدقيقة 82 نجح الجزائري محمد بن يطو لاعب الشباب بتسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الخارس خالد شراحيلي.

واندفع الهلاليون نحو مرمى الشباب في الدقائق الأخيرة وهو مادفع الأخير للاعتماد على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطورة كبيرة على مرمى أزرق العاصمة.

وعند الدقيقة 86 كاد مدافع الشباب حسن معاذ أن يخرج فريقه فائزاً حينما انفرد بمرمى الحارس خالد شراحيلي وسدد كرةً قوية ذهبت بجانب المرمى الهلالي.

وفي الوقت بدل الضائع أنقذ حارس الشباب محمد العويس فريقه من هدف محقق للهلال بعد تصديه لتسديدة البرازيلي ايلتون ألميدا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 48 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بثلاث نقاط، وارتفع رصيد الشباب الى 34 في المركز الخامس.

‏‫

