سأركض عارياً لو فاز الأهلي بالدوري

بالتأكيد لن أقوم بذلك، فلست مجنوناً مثل المذيع البريطاني غاري لينكر الذي وعد الجميع بتقديم حلقة تلفزيونية على قناة "بي تي سبورت" وهو يرتدي فقط الملابس الداخلية في حال حصول ليستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، وحتى النجم المصري أحمد ميدو استغل المناسبة وقال إنه سيحلق شعر رأسه بالكامل. وكل ذلك يبدو وشيكا، لأن فرقة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري باتت قريبة من الفوز قبل ست جولات من النهاية وبفارق 7 نقاط عن المطارد توتنهام هوتسبير.

في السعودية القصة مشابهة، حيث احتفلت جماهير الأهلي فعلياً بصدارة الدوري إثر فوز فريقها على الفيصلي مع تعادل هلالي – شبابي في الرياض، ما منح الفريق الأخضر فارق الصدارة وبثلاث نقاط. وقد نستطيع القول إن تلك النقاط المهمة تحسب لإدارة النادي لا للمدرب أو لاعبيه بعدما تكفلت بحكم أجنبي قيمته 135 ألف ريال، وذلك خشية وقوع الحكم المحلي في أخطاء مؤثرة، وهو ما أثبت حسن القرار بعدما ألغى الحكم الروسي أليكسي إسكوف هدفاً فيصلاوياً جميلاً بداعي التسلل.

ورغم الهدوء الذي يظهره الأهلاويون إلا أن الأمور في باطنها ساخنة. ففي الدقيقة 68 من عمر المباراة، طلب المدرب كريستيان جروس من لاعبه مصطفى بصاص مغادرة الملعب والسماح لزميله إسلام سراج بالنزول بديلا له. وتوقع الجميع أن تكون عملية التغيير سهلة وسلسة، إلا أن الشاب البالغ 23 عاما بدأ بالصراخ والتلويح بيديه مع ركل كل الأشياء الواقعة بين قدميه وسط محاولة مدير الكرة طارق كيال بتهدئته. والسؤال هنا: هل سوف يختفي بصاص عن المشهد بعد تصرفه الأرعن أم سيستخدم الإداري حكمته ويعاقبه ماليا فقط؟.

في اعتقادي أن مع تعاقب الجولات ستظهر تصرفات مماثلة لبصاص، ولكن تيسير الجاسم وأسامة هوساوي وعمر السومة بجانب الحارس المسيليم أثبتوا امتلاكهم خبرة كافية داخل وخارج المعشب الأخضر، واتضح ذلك عبر الأحاديث لوسائل الإعلام بجانب توجيه زملائهم. بيد أن المرحلة المقبلة سوف تزداد صعوبة على الجميع حينما يستضيف الأهلي الهلال في الملعب الجوهرة بعد أسبوعين ضمن لقاء مفصلي يتحتم فيه على الهلاليين الفوز بفارق هدفين حتى يستردوا الصدارة مجدداً، وإلا فإن انتصارات الأهلي المتتالية ستتوجه بطلا منتصف شهر مايو المقبل.

الهلاليون أذكياء، اتفق الجميع أم اختلفوا، ولقد أثبت رجالات الرياض طوال التاريخ مدى براعتهم في إدارة كرة القدم، وربما نشهد الفترة المقبلة قبل موقعة جدة الحاسمة، عقد هدنة مؤقتة بين مدرب الهلال جورجيس دونيس ومهاجمه الجائع ناصر الشمراني وتحت إشراف الرئيس نواف بن سعد حتى لا تضيع الجهود الزرقاء في نهاية المطاف بطريقة مؤسفة. ولكن هذه المرة قد لا ينفع شيء مع الأهلاويين الذين يطبقون مثلاً هولندياً شهيراً يقول: "من أكل الشيطان، عليه أن يأكل قرنيه أيضاً".