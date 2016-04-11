لكل شيءٍ زوال، ولكل نجمٍ أفول، لكن بعض النجوم يخلد اسمه للتاريخ، وبعضهم يدنس اسمه ببطره بعد أن تكون نجوميته سبباً في غناه.

أذكر أن تقريراً صحفياً في "الشرق الأوسط" ذكر أن أغلى أجر شهري يتقاضاه لاعب سعودي محترف يبلغ 600 ألف ريال، أي ما يعادل 20 ألف ريال يومياً.. بينما ساعات التدريب ـ أي ساعات العمل - لا تتجاوز ساعتين يومياً.

فاتورة اللاعب السعودي ارتفعت منذ ديسمبر 2013 وحتى نوفمبر 2014 الماضي بنحو 50 %، حيث دفعت الأندية السعودية الـ14 رواتب بنحو 160 مليون ريال للاعبيها المحليين، كما ذكر التقرير.

النجوم ليسوا تجاراً، لذلك يعول عليهم الكثير.. وهذه قصة للعبرة.. "شاكيرا" التي وصلت إلى أعلى مراتب الشهرة الفنية، لم تنس تلك التجربة المريرة في سن السابعة حين أفلس والدها فاستغل بذكاء تلك اللحظة، بعدما اضطر إلى بيع سرير صغيرته "شاكيرا" ضمن أثاث منزله، فاصطحبها إلى الحديقة لترى أطفالاً في سنها يسيرون حفاة وينامون في العراء، بينما هي تنام في منزل خاوي من الأثاث، فعلقت تلك الصور في ذاكرتها.

حاولت "شاكيرا" الانتصار لـ "الأقدام الحافية"، بشهرتها ومالها، رغم أن قدميها لم تحفَ، فلم تنسَ وطنها وأبناء وطنها ولم تنس الفقر وضرره على الأطفال.. ورغم أنها اليوم اسم "لامع" ومبيعات أعمالها الفنية تجاوزت أرقاماً فلكية، لم تبدأ أعمالها الخيرية وهي أم على مشارف الأربعين، بل بدأتها وهي بنت 18 عاماً، حين حقق عملها الفني "Pies Descalzos" الذي يعني في الإسبانية "حافي القدمين" نجاحاً كبيراً وتسبب لها بشهرة عالمية، فأسست مؤسستها الخيرية "الأقدام الحافية" التي تهتم بتوفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للأطفال الفقراء.

"شاكيرا" التي تعرف بأنها عالمية أكثر من كونها كولومبية وأكثر من كونها تعود في أصولها إلى "لبنان" وأكثر من كونها كانت عضواً في لجنة استشارية للرئيس الأمريكي، وأكثر من كونها زوجة نجم برشلونة والمنتخب الإسباني بيكيه.. وتعرف أكثر من كونها مغنية، كونها ناشطة في الأعمال الخيرية، وسفيرة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وقدمت لحي فقير في وطنها مدرسة على مساحة 8 آلاف متر مربع تستوعب 1700 تلميذ.

بعيداً عن "شاكيرا" وحياتها الفنية والشخصية، أعمالها الخيرية تستحق أن تكون "قدوة" لمشاهير الفن والرياضة؛ لتكون لهم قيمة اجتماعية وإنسانية.

*نقلا عن الرياضي السعودية