النتائج ضعيفة

كشفت نتائج أنديتنا في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا المستوى الحقيقي للكرة السعودية في هذا الموسم .. فمتصدر الدوري (الأهلي) خسر أمام جماهيره في جدة من العين الإماراتي بـ (1ـ2) كثالث خسارة على التوالي جاءت بعد الفوز الوحيد الذي حققه في مباراته الأولى في المجموعة الرابعة أمام ناساف الأوزبكي .. ليتذيل ترتيب المجموعة بثلاث نقاط وضعته في المركز الأخير، والاتحاد لم يكن أحسن حالا من الأهلي، فبعد تعادله (سلبيا) مع مضيفه النصر الإماراتي أيضا في المركز الثالث برصيد ثالث نقاط، والنصر خسر بـ (4) أهداف من لخويا القطري أدخلت هذا الأخير معه في منافسة على التأهل إلى جانب فريق لوكوموتيف (الأوزبكي) الذي يتصدر المجموعة برصيد (10) نقاط.

ـ أعتقد أن هذه النتائج الضعيفة لن تؤهل أنديتنا للدور الثاني في دوري أبطال آسيا .. ما عدا فريق الهلال الذي اقترب من بلوغه بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي بهدف نظيف.. والفريق الهلالي لو استمر بهذا المستوى الذي ظهر به أمام الجزيرة فإنه لن يذهب بعيدا وسيغادر هذه البطولة من الدور الثاني.

ـ فهذه النتائج الضعيفة لأنديتنا في هذه المسابقة القارية يجب التوقف عندها .. ودراسة حالة الضعف التي تعاني منها كرتنا من بعد نكسة ألمانيا في 2002م وإلى الآن.. فالوضع من ذاك الحين وإلى هذه الأيام لم يتغير .. وهذا مؤشر يدل على أن هناك خللا في منظومة كرة القدم السعودية.

ـ وطالما أننا مقبولون على انتخابات جديدة لاتحاد القدم .. فلابد من وضع استراتيجية جديدة لتطوير منظومة الكرة السعودية.. بحيث تكون شاملة .. وتهدف لتطوير أسلوب العمل في اتحاد القدم ولجانه وأيضا في الأندية وبقية الهيئات الأخرى ذات الصلة، وتمكن من استقطاب الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة والمحترفة ـ التي تحقق النجاح والتفوق وتحقيق الإنجازات ـ وفق معايير تتضمن تواجدهم على رأس العمل في اللجان والأندية واتحاد القدم نفسه، وتحقق زيادة مداخيل الاتحاد والأندية وزيادة الاستثمارات في مجال نشاط كرة القدم، وتساهم في تطوير الأنظمة واللوائح، وتساعد على تطبيق الاحتراف التطبيق الصحيح.. وليس التطبيق الاسمي الحاصل الآن في أنديتنا، وتعمل على تحسين التدريب ورفع الأداء الفني للاعبين والمدربين والحكام والإداريين، وأيضا رفع المستوى الفني لفرق الأندية والمنتخبات في مختلف الفئات والدرجات.

احتجاج الاتحاد

كشف احتجاج نادي الاتحاد على نادي القادسية هشاشة العمل القانوني في اتحاد القدم وضعف أداء بعض اللجان.. والمشكلة أنه إلى حد الآن لم تعرف اللجنة التي ستفصل فيه.. والمستغرب أن لجنة الانضباط رفضت البت فيه وهي التي فصلت في احتجاجات أخرى. كاحتجاج النصر ضد القادسية في مباراتهما في دوري الناشئين للممتاز، واحتجاج نادي المجزل ضد نادي الباطن على نظامية مشاركة أحد لاعبيه في مباراتهما ضمن بطولة دوري الدرجة الأولى.. فهذا التناقض من لجنة الانضباط يوم أن نظرت هذه الاحتجاجات ورفضت احتجاج الاتحاد .. هل هو ناتج عن جهل وعدم إلمامها بمواد اللائحة والجوانب الفنية أم أن هناك أمورا لا نعلمها؟

عقوبة الثلاثي

ـ العقوبة التي اتخذت بحق ثلاثي المنتخب أحدثت جدلا واسعاً فهناك من طالب بإيقافهم مع أنديتهم وهناك من طالب بشطبهم .. باختصار أقوى عقوبة يمكن أن تتخذ بحق مثل هؤلاء ويمكن تطبيقها على كل من يرفض الانضمام للمنتخب أو يتهاون أو يتخاذل بضوابط معسكرات المنتخبات .. هي الإبعاد عن المنتخب وعدم استدعائه مستقبلا بالإضافة للحسم المالي إذا كان للاعب الذي سوف تتخذ بحقه عقوبة مستحقات مالية في المنتخب .. أما الإيقاف مع النادي أمر مستحيل .. فلوائح (فيفا) لا يوجد بها عقوبة الإيقاف مع الأندية.

مدربون كبار

ـ هيليوأنجوس (مدرب نجران) والبرتغالي جوزيه قوميز (مدرب التعاون) والسويسري كريستيان جروس (مدرب الأهلي) أسماء تدريبية كبيرة .. لهم تأثير ملموس على نتائج مباريات أنديتهم، فبصماتهم التدريبية مع أنديتهم واضحة .. لذلك لا بد من التمسك بهذه الأسماء التدريبية البارزة وعدم التفريط فيها.

*نقلا عن الرياضية السعودية