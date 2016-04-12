ابدأوها كالسعودية!

ما اقتنعت به الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية، وما يخص انتخابات القائمة التي سيعمل بها في انتخابات نادي اتحاد جدة، وفق المادة «46» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، يتوجب أن يكون من المسلمات للتطبيق والتفعيل، ليس على مستوى الأندية السعودية وفقط، بل وأيضًا في جميع الدول الخليجية خاصة والعربية، ذلك أن ما يتابع من صراعات وانشقاقات ومجموعة مؤشرات للفشل التي ترافق العديد من المؤسسات الرياضية والمجالس الإدارية، لا يمكن أن يكون محفزًا للاستمرار على أنظمة وآليات سابقة، كتلك التي تجد فيها المجالس بعد الانتخابات نفسها أمام حفنة من الصراعات والانشقاقات، حتى ما قبل أن يبدأ العمل وتستهل الاجتماعات.

إن الاعتقاد بضرورة التفعيل لأدوار وآليات الانتخابات على مستوى الأندية أو حتى الاتحادات الرياضية، لا يعني إغفال ما كان حاضرًا من مؤشرات سلبية وتلك الدلالات من التراجع والانهيار للعديد من المؤسسات، وما يعقبها من صور «سوداء»، لا سيما وأن الأهداف العامه لأصحاب القرار من وراء تلك الانتخابات إذا ما كان للتطوير من قيمة المؤسسات والارتقاء بمكانتها، ومن غير المعقول أن نأتي اليوم بعد كل ما نتابعه من تراكمات لآليات سابقة للانتخابات والتي كانت تتم بالشكل الفردي، ونوهم أنفسنا أنها في المسار الصحيح، إلا إذا كانت الأهداف العامة من الأساس هي تنفيذ وتشريع عمليات انتخابية، بغض النظر عن نتائجها، وما يمكن أن تحدثه من ضرر للرياضة والمؤسسات.



لم تصل الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية وفي لائحتها الأساسية التي تخص الأندية للعمل بانتخابات القائمة، الا وهي تدرك تمامًا ما يتوجب أن تقوم به من أدوار ومسؤوليات، في الوقت الذي تكثر فيه الصراعات وتكون بعض الأندية عرضه لتجاذبات في المصالح الشخصية والاتجاهات الخاصة الطبيعية لبعض الفئات والشرائح والشلليات، ذلك أن افتراض المثالية والاتكاء على نظام سابق، لم يعد له من الظروف ما يساعد على إنجاحه، لا يمكن أن يغير من الكثير من القناعات والعقليات، ويقنع البعض بالجدوى من التغليب لمصالح اندية واتحادات ومؤسسات رياضية.



من المهم جدًا أن يعي أصحاب القرار العام الرياضي، أن بإمكانهم إبعاد المؤسسات عن الكثير من التراكمات والسلبيات، وفي الاتجاه الذي شرعت فيه الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لإيقاف أي تجاذب أو احتقانات كالتي بعثرت ولا تزال تبعثر بأوراق اتحاد جدة، صورة واضحة وصريحة، ليست للتعميم وفقط، بل ومن أجل أن يعيها كل أصحاب القرار الرياضي في الدول الخليجية والعربية، وأن يتحركوا من أجل إيقاف نزيف دام طويلاً وإهدار للمزيد من الجهود والقدرات.

*نقلاً عن الأيام البحرينية