النصر يخدم الأهلي

على الرغم من أنه خسر مباراتين على التوالي، إلا أن النصر عاد في الجولة الـ 22 وتعادل مع العين 1 ـ 1 وأبعده ثلاث نقاط عن الأهلي متصدر دوري الخليج العربي، معززاً حظوظه في خطف المركز الثالث بالتنافس مع الوحدة والوصل، وهذا امتداد لتألقه في الجولتين الماضيتين من دوري آسيا بعد فوز ثمين جداً وأداء أكثر من رائع أمام الاتحاد السعودي في جدة، والتعادل معه في دبي متشبثاً بالمركز الثاني في المجموعة الأولى.

في المقابل، مثلما قلت في مقالي السابق، عن تأثير مباريات آسيا في الدوريات المحلية، أثبت العين هذه المعادلة مجدداً بتعادله مع النصر، بعد فوز قوي جداً على الأهلي السعودي في جدة، وحتى لخويا الذي اكتسح النصر السعودي بالأربعة، خسر في الدوري القطري من الأهلي بخمسة أهداف مقابل أربعة.

والأكثر غرابة، ريال مدريد الذي يسير تصاعدياً وهزم برشلونة منافسه الأكبر في «الليغا»، خسر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من فولسبورغ الألماني بهدفين دون رد!

وهذا تأكيد على أن المباريات التنافسية والحساسة تستنزف الكثير من الجهد البدني والذهني، وتؤثر على ما بعدها.

والأكيد أن تعادل النصر أعطى قوة إضافية لدوري الخليج العربي بين الثنائي الكبير الأهلي والعين، وكذلك بين الثلاثي المرادف للظفر بالمركز الثالث، وهو ما حدث أيضاً في دوري عبداللطيف جميل السعودي بتعادل الشباب مع الهلال، وفوز الأهلي على الفيصلي، ليكون الفارق ثلاث نقاط للأهلي المتصدر.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية