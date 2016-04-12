الهلال ينهي مغامرة المجزل في نصف ساعة

واصل الهلال حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على مضيفه المجزل "درجة أولى" 4-1 على ستاد الملك سلمان في المجمعة في الدور ربع النهائي لكأس الملك ليطير لمواجهة أهلي جدة في الدور نصف النهائي.

وسجل أهداف الهلال ياسر القحطاني "63,74"، وخالد كعبي "80" والبرازيلي ايلتون ألميدا "90"، وسجل هدف المجزل الوحيد عبود البيشي "83".

ووضحت أفضلية الهلال مبكراً وأهدر لاعبه نواف العابد هدفاً محققاً بعد مرور دقيقتين بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله فيصل درويش ليسدد الكرة قوية ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وسمحت فرصة خطيرة أخرى للهلال للاعبه نواف العابد الذي أهدر هدفاً محققاً آخر في ظرف ثلاث دقائق بعد تلقيه تمريرة من سلمان الفرج داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة خارج المرمى.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 63 والتي شهدت افتتاحه التسجيل عن طريق مهاجمه المخضرم ياسر القحطاني الذي تابع عرضية زميله فيصل درويش العائدة من القائم ليضع الكرك في الشباك.

وواصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه ياسر القحطاني بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 74 بعدما حول عرضية زميله فيصل درويش برأسه في شباك المجزل.

وشن الهلال هجماته في الدقائق الأخيرة ونجح لاعبه خالد كعبي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله فيصل درويش وسدد الكرة قوية في مرمى المجزل.

وعند الدقيقة 83 سجل مهاجم المجزل عبود البيشي بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله بندر السويلم ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحاوس فهد الثنيان.

وفي الدقيقة الأخيرة اختتم البرازيلي ايلتون ألميدا أهداف الهلال بتسجيله الهدف الرابع في مرمى المجزل.

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