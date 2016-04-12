تصفيات روسيا: السعودية والإمارات والعراق بمجموعة واحدة

سحبت اليوم الثلاثاء في كوالالمبور قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة عام 2018 في روسيا، وجاءت على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: إيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والصين وقطر وسوريا.

- المجموعة الثانية: أستراليا واليابان والسعودية والإمارات والعراق وتايلاند.

وحسب القرعة فإن المجموعة الثانية (مجموعة الموت) ضمت 3 منتخبات عربية، هي السعودية والإمارات والعراق، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبين عربيين هما قطر وسوريا.

ويحق لقارة آسيا في المونديال أربعة مقاعد ونصف المقعد.

وتتنافس المنتخبات بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا وإيابا، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى مونديال روسيا.

ويلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين في ملحق آسيوي، يعبر الفائز فيه لخوض ملحق آخر مع رابع منتخبات الكونكاكاف لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وتبدأ منافسات الدور الحاسم في الأول من سبتمبر المقبل.

وكانت منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران مثلت آسيا في مونديال البرازيل صيف 2014، وخاض منتخب الأردن ملحقا مع نظيره الأوروغوياني، فحسم الأخير البطاقة ولحق بالنهائيات.