فيصل البدين: مهمة شاقة تنتظر الأخضر



وصف فيصل البدين، مساعد مدرب المنتخب السعودي، مهمة الأخضر في التصفيات النهائية لمونديال روسيا بالشاقة، حيث أن القرعة أوقعت المنتخب الأول في مجموعة صعبة برفقة أستراليا واليابان وتايلند والعراق والإمارات.

وقال البدين في تصريحات خاصة لبرنامح "في المرمى: "بلا شك المهمة شاقة وصعبة مثل ما ذكر مسؤولو المنتخبات الأخرى، التأهل صعبة وحتى مجموعتنا قوية، سنلعب مع تايلند في ملعبنا والعراق في أرض محايدة ولو كسبنا النقاط سوف تمنحنا بداية قوية".

وناقش البدين زملائه في الإدارة حول استدعاء اللاعبين للمنتخب قبل انضمامهم إلى معسكر الأندية: "تناقشنا قبل مباراة ماليزيا حول استدعاء اللاعبين في الصيف ولكن القرار لم يتم حتى الآن وانتظر، يفترض ناخذ اللاعبين مبكرا لأن السوبر في 8 اغسطس، ولا توجد مباريات كافية او ودية ورمضان اجازة اللاعبين بعد الدوري، لذلك اقترح ان نستدعي اللاعبين مبكراً".

وختم فيصل البدين حديثه قائلاً: "لن تكون هناك تغييرات جذرية في تشكيلة المنتخب، المجموعة الحالية سوف نعززها بالاضافة لاسماء جديدة بعد مراقبتها عن كثب".

