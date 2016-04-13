السيتي يدخل عالم الكبار من بوابة الفرنسيين

بلغ مانشستر سيتي الدور قبل النهائي لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم لاول مرة بعدما منح هدف رائع من كيفن دي بروين فريقه الفوز 1-صفر ايابا على ضيفه باريس سان جيرمان ليحسم الانتصار 3-2 في مجموع المباراتين اليوم الثلاثاء.



واستلم اللاعب البلجيكي الكرة بشكل رائع قبل 14 دقيقة من النهاية وسددها في مرمى الحارس كيفن تراب ليخرج باريس سان جيرمان من المسابقة الارفع للاندية في اوروبا من دور الثمانية للموسم الرابع على التوالي.



وكان سيتي الاقرب للتقدم على ملعب الاتحاد في الشوط الاول عندما اسقط تراب منافسه سيرجيو اجويرو في المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء على باريس سان جيرمان لكن اللاعب الارجنتيني اهدرها بغرابة.



وكان سيتي سيفوز بقاعدة الاهداف خارج الارض اذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي او 1-1 عقب التعادل 2-2 ذهابا الاسبوع الماضي في باريس لكن النتيجة النهائية عكست في النهاية تفوق سيتي في مواجهة صعبة.



