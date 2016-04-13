غياب الشفافية في الاتحاد

لا أعلم ما هي الأسباب وراء إصرار البلوي إبراهيم على المضي قدماً في رئاسة الاتحاد فهو رغم اجتهاده خلال الفترة الماضية إلا أنه ارتكب أخطاء جسيمة ولا يملك المال الكافي لتسيير أمور النادي بدليل أنه لم يتم التعاقد مع لاعب أجنبي رابع ولم يتم تجديد العقود المنتهية كما أن هناك رواتب متأخرة. وعلى الجانب الآخر لماذا يقبل الحائلي أن يكون نائباً وهو الذي بإمكانه الفوز بكرسي الرئاسة في ظل وعوده بمائة مليون وخمسين من الإدارة على حد قوله؟ ولماذا يبارك مدير مكتب رعاية الشباب هذه الخطوة منذ اليوم الأول؟ ثم لماذا تحابي رعاية الشباب هذه الإدارة بشكل لافت؟ وهل ما زال البلوي مسيطراً على غالبية أصوات الجمعية العمومية؟ ثم ما هو حجم المديونيات الحالية؟ هي تساؤلات بصراحة حائرة تحتاج إلى أجوبة؛ فالرؤية في نادي الاتحاد غير واضحة والشفافية غائبة تماماً، وذلك بلا شك سبب رئيسي وراء إحجام الكثير من الاتحاديين عن الانخراط في العملية الانتخابية.

*نقلاً عن الرياضية السعودية