رفة يعترض على انتخابات الاتحاد.. ورئيس اللجنة يبرر

اعترض منير رفة، عضو شرف اتحاد جدة، على إقامة الجمعية العمومية لاختيار رئيس جديد للنادي بسبب عدم إقامة جمعية عادية منذ أكثر من عامين وهو ما لا يجوز قانوناً مع جهل الجميع بالقوائم المالية، ولكن عبد العزيز العنزي رئيس لجنة انتخابات الأندية برر ذلك بسبب التأخير واقتراب انتهاء ولاية الرئيس إبراهيم البلوي مع وعده بتجهيز كل ذلك أثناء عقد الجمعية المقبلة ومنح كل مرشح بيانا ماليا.

وقال رفة في مقابلة لبرنامج "في المرمى": "اللائحة الجديدة التي اصدرتها رعاية الشباب في الفصل العشرين، تقام الجمعية العمومية تعقد كل سنة وهذا لم يحدث، هناك اخطارين لاعضاء الجمعية، الاول اخطار بعقد الجمعية قبلها بشهرين، هذا غير موجود الان، الاخطار الثاني ترسل الدعوة مع جدول الاعمال والميزانية، وهذا اعتقد ليس ممكن لان النادي لم يسلم الميزانية للمحاسب، هناك تضارب في اللائحة". وأضاف: "رعاية الشباب لها حق في حل مجلس الادارة، مضت سنتين ولم تعقد الجمعية، يتحدد تاريخ عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس واعضاء مجلس الادارة في اليوم التالي من الجمعية، اذا فيه جمعية قبل اختيار الادارة. هذا نص رسمي من اللائحة".

وأضاف: "أرسلت خطابات لرعاية الشباب حول الموضوع وفيه مقابلات تمت، نصحت رئيس لجنة الانتخابات بعدم تنزيل اللائحة لان شكلها غير مقبول وتمنيت مراجعتها ونزلت بتضارب كبير بين النصوص الموجودة".



من جانبه رد عبد العزيز العنزي على تصريحات رفة بقوله: "الجمعية العمومية للاتحاد تقررت في نهاية المدة المحددة لمجلس الادارة الحالية، وبالتالي تم دعوة الجمعية العمومية قبلها بـ60 يوم حسب نص اللائحة، لم تعقد الجمعية العمومية في العام الفائت لعدم اكتمال القوائم المالية، ولم تعقد الجمعية لبعض مخالفة الاجراءات".

وأضاف: "الجمعية العمومية الموسم الفائت لم تعقد لظروف مالية وتم التواصل بشكل مستمر مع المجلس الحالي حتى يجهزوا القوائم المالية والادارية واثبتات توزيعها لاعضاء الشرف ولكن نحن الان مضطرين لان الادارة تنتهي في رمضان طبقنا نص اللائحة، والبيان المالي جار على اعداده وسوف تتولى لجنة الانتخابات وهناك لجنة تدقق الحسابات وسوف تقوم بحصر ذلك وتوزيعها لاعضاء الجمعية بما فيها المصروفات والايرادات وعقود الرعاية. وتم تكليف محاسب مالي باعداد قوائم مالية للجمعية التي لم تعقد سلفاً".

ويختم العنزي: "سوف يتم دمج القوائم السابقة والحالية ويتم مناقشتها لمجلس الادارة، متفقين مع المحاسب القانوني انه نمنح القوائم ونجهزها للاعضاء المرشحين والجمعية العمومية واعضاء مجلس الادارة قبل عقد الجمعية بشهر، من حق كل متقدم انه لو شاف القوائم المالية انه يترشح او ينسحب".

