الأهلي يهزم العين ويقترب من التتويج بالدوري الإماراتي

اقترب الأهلي خطوة كبيرة للغاية من استعادة لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم الذي غاب عنه الموسم الماضي، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه العين في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة اليوم الخميس.

وفي المرحلة ذاتها، حقق الجزيرة فوزا مثيرا 3 / 2 على مضيفه الشعب في وقت سابق اليوم.

وتقمص أحمد خليل دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة .38

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، متفوقا بفارق ست نقاط عن العين الذي ظل في المركز الثاني، علما بأن هذا هو الفوز السابع على التوالي للأهلي في المسابقة.

واستعاد الجزيرة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بعدما تغلب 3 / 2 على مضيفه الشعب.

وتقدم الجزيرة بهدف حمل توقيع علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 30، قبل أن يضيف كينوين جونز الهدف الثاني في الدقيقة .35

واستغل الشعب النقص العددي في صفوف الجزيرة الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مسلم فايز في الدقيقة 60، ليقلص الفارق بهدف جاء عبر النيران الصديقة بعدما سجل سلطان السويدي لاعب الجزيرة هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64، فيما تكفل زي ادواردو بتسجيل الهدف الثاني للشعب في الدقيقة .79

وأعاد النجم علي مبخوت التقدم للجزيرة مرة أخرى بعدما سجل الهدف الثالث للضيوف قبل النهاية بثلاث دقائق.

وارتفع رصيد الجزيرة، الذي خسر مباراته الماضية أمام الأهلي، إلى 31 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الشعب عند ست نقاط ليظل قابعا في قاع الترتيب.