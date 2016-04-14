العراقيون يفكرون بمواجهة السعودية على ملعب إيراني

وضع عبد الخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الملاعب الإيرانية كخيار لاستضافة مباريات منتخب بلاده أمام السعودية ضمن تصفيات كأس العالم النهائية، وذلك بسبب الحظر الموجود على ملاعب العراق بجانب اعتذار بعض الدول الشقيقة عن استضافة المواجهة الهامة.

وقال مسعود في تصريحات خاصة لـ"قناة العربية": "تحدثنا مع الاخوان في لبنان واعتذروا وايضا الأردن لديهم بطولة كأس العالم للناشئات وهي في تلك الفترة ملك للاتحاد الدولي، لا نستطيع اختيار قطر لأن الجمهور السعودي يدخل الى هناك دون فيزا على عكس العراقيين". ويكمل: خيارنا الوحيد هي إيران وأتمنى أن تهدأ الامور سياسيا ورياضيا بين السعودية في غضون الاشهر المقبلة".

ويواصل المسؤول العراقي تصريحاته: "السعودية اذا اختارت ملعبا اخر سنختار ملعب بديل عن ايران بشرط ألا نلعب مباراة الإياب في السعودية، يجب لعب كلتا المباراتين في ملعبين محايدين".

