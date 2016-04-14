أولمبياد البرازيل: الجزائر والعراق بمجموعتين حديديتين

أوقعت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 اليوم الخميس منتخب العراق في مواجهة صعبة بالمجموعة الأولى مع البرازيل صاحبة الأرض إلى جانب جنوب إفريقيا والدنمارك.

وسيلعب منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة مع منتخبات الأرجنتين والبرتغال وهندوراس.

وتتطلع البرازيل بكل جدية لإحراز اللقب الكبير الوحيد الذي ينقصها بعدما توجت باللقب العالمي في كل المستويات السنية، وستبدأ سعيها بمواجهة جنوب إفريقيا في برازيليا.

وقال رونالدينيو مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق بعدما ساعد في سحب القرعة "كل المنتخبات ستواجه صعوبات لكننا نشعر بثقة كبيرة ونأمل في فوز البرازيل بالميدالية الذهبية."

ويسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين فوق 23 سنة وترغب البرازيل في الاستعانة بالمهاجم نيمار، لكن يجب موافقة ناديه برشلونة.

وتلعب نيجيريا في المجموعة الثانية مع السويد وكولومبيا واليابان بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات المكسيك وألمانيا وكوريا الشمالية وفيجي.

وفي منافسات السيدات ستلعب البرازيل مع السويد والصين وجنوب إفريقيا بينما أوقعت القرعة المنتخب الأميركي - الفائز باللقب أربع مرات في خمس دورات أولمبية - مع فرنسا ونيوزيلندا وكولومبيا.

كما تلعب ألمانيا في مجموعة واحدة إلى جانب كندا وزيمبابوي وأستراليا في منافسات السيدات أيضا.