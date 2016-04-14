للإمام الشافعى جملة شهيرة يقول فيها لتلاميذه : «العقل مضطر الى قبول الحق» .. وأعتقد أن هذه الجملة تتماشى تماما مع قضية عودة الجماهير الى المدرجات .. فقد كان ظلما بينا للأندية وللجماهير بل وللاعبين أنفسهم ولادارة اتحاد الكرة أن تمنع الجماهير من حضور المباريات .. كان قرارا ضد العقل والمنطق ودفعت الكرة المصرية ثمنه غاليا جدا , ولا أبالغ اذا قلت ان من أسباب إخفاق المنتخبات المصرية وعدم تأهلها للنهائيات المختلفة غياب الجماهير عن المدرجات .

وأعتقد أن موضوع عودة الجماهير للمدرجات هو التحدى القادم للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الذى تمضى سفينة كفاحه وادائه المشرف فى الوزارة بكل هدوء ونجاح .. وقد تمكن ـ حتى الآن ـ بدرجة امتياز فى التقريب بين كل الأطراف المتضادة دون تعصب لأحد على الآخر وانما كان التعصب للصالح العام .. ويدل على ذلك حضور 40 الف مشجع مباراة مصر ونيجيريا التى شهدت عودة المنتخب المصرى للمعترك الافريقى بعد غياب .. ثم كان لقاء الزمالك وبجاية الجزائرى الذى تأخر فيه فوز الزمالك ومع هذا فقد التزمت الجماهير ولم يحدث اى تجاوز من اى نوع فى المباراتين.

تجربة كوبر مدرب المنتخب وماكليش مدرب الزمالك مع الجماهير تحفز مارتن يول مدرب الاهلى لان يخوض التجربة الافريقية القادمة ولديه احساس مختلف لوجود الجماهير لاول مرة منذ توليه تدريب الفريق.

عودة الجماهير تنعش خزائن الاندية وتزيد من فرصة مصر فى التأهل لكأس العالم بروسيا فى 2018 .. وقبل كل هذا ترد على كيد الكائدين لهذا الوطن، إذ انها رسالة للعالم على الامن والامان اللذين تنعم بهما مصر فى عهد الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي.

< اتصل بى المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة بعد ان قرأ كلمتى الاسبوع الماضى مؤكدا احترامه الشديد والمطلق لادارات جميع الاندية فى مصر ومشيرا الى انه لايتفاوض فى الخفاء مع اى لاعب من وراء ناديه.

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كلام محترم لا يصدر إلا من فرج عامر .

*نقلاً عن الأهرام المصرية