الحزم يمتنع عن الحضور على غرار برشلونة

الجميع كان يعلم أن الحزم لن يأتي ولكن قانون اللعبة سيجعل الحكم ينتظر إذا لم يحضر احد الفريقين الى أرض الملعب يصفر ويعلن نهاية المواجهة ومن تغيب يعتبر خاسراً قانونا.

فاز الاتحاد وتأهل الى نصف النهائي ترك طاقم الحكام أرض الملعب ومن ثم لاعبي الاتحاد وبعدهم رحلت الجماهير التي عددها أقل من عدد لاعبي فريق كرة قدم وبقي الروماني وحيداً.

أغسطس العام الفائت أجمع الجميع في نادي فنجاء العماني أنهم رفعوا كأسا لا لون له ولا رائحة هكذا عبر نائب رئيس النادي كانت مباراة كأس السوبر العماني ونادي العروبة اختلف مع الاتحاد العماني لكرة القدم بسب عدم استلام مستحقاته المالية فلم بحضر كشكل من أشكال الاعتراض بعد ان انتظر الحكم وبعدها اطلق .. قد يبدو الكأس بلا معنى في هذه الحالة ولكن هكذا تأهلت كوريا الشمالية لمونديال 1966 بالقانون نفسه لم تقبل أي من الفرق الحضور الى بيونغ يانغ وفي النهاية تأهل أجداد كيم جونغ أون.

أما أشهر الحالات على مر التاريخ في 21 نوفمبر 1973، نزل لاعبو منتخب تشيلي إلى أرض الملعب في بلدهم، وتبدأ المباراة بلا منافس !

لا أحد غير لاعبي تشيلي في الملعب ليحرز فرانسيسكو تشاماكو هدفا رمزيا لأن منتخب الاتحـاد السوفيتي رفض اللعب في هـذا الملعب تحديدا بسبب استخدامـه لتعذيب أنصار الرئيس السابق.

في يوليو العام الفائت في مصر لم يحضر نادي النصر مبارته مع المقاولون في الدوري وذلك في مشهد مماثل لما حصل اليوم في جدة. اما تونس فان الموسم الماضي شهد غياب النجم الساحلي عن ميدان مباراته امام حمام الانف والحكم انتظر واطلق الصافرة والنقاط باتت من نصيب الفريق الحاضر.



أما آخر الحالات المسجلة فكانت في نهائي كاس السودان الذي تغييب عنه الهلال ورفعه المريخ دون أن يذرف لاعبوه قطرة عرق

هذه القصص ليست مقتصرة على التاريخ البعيد وبطولات آسيا وافريقيا فبرشلونة كان موقفه مثل الحزم يوماً كأس ملك اسبانيا عام الفين صعد الكتلان لنصف النهائي لمواجهة اتليتكو مدريد.

مباراة الإياب تضاربت مع أسبوع الفيفا وفي تلك الأيام لم يكن أسبوع الفيفا معتمداً بشكل رسمي كما هو حاليا تقدم برشلونة بطلب رسمي لتأجيل المباراة بسبب رحيل اغلب لاعبيه لمنتخبات بلادهم ، لكن الاتحاد الإسباني رفضه، القائد بيب غوارديولا امتنع مع بقية اللاعبين النزول إلى أرض الملعب وانتظر الحكم وصفر وخسر البلوغرانا 3-0 قانونا.