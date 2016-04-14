العواجي والجهيم والسومة.. نجوم الجولة الثانية والعشرين

شهدت القائمة المثالية للاسبوع الثاني والعشرين ظهور اسمين جديدين وحفاظ لاعبين ايضا على مقعديهما للاسبوع الثاني على التوالي، وذلك بحسب اختيار محللي قناة العربية.



البداية كالعادة ستكون من حراسة المرمى حيث يعود اليها محمد العويس بعد غياب امتد ثلاثة عشر اسبوعا، حامي عرين الشباب دافع وببسالة عن شباكه امام هجمات لاعبي الهلال رغم تعادل فريقه بهدف.



يجاوره في خانة الظهير الايمن زميله في الفريق صالح القميزيـ ظهور صاحب القميص رقم سبعة عشر هو الثاني هذا الموسم، احصائياته هذا الموسم تظهر تخليصا للكرة اثنتين وعشرين مرة وتمريرتين حاسمتين، أما محمد آل فتيل حافظ للاسبوع الثاني على التوالي على مقعد قلب الدفاع، قطع الكرة هذا الاسبوع خمس مرات وخلصها مرة واحدة فقط.



احمد عسيري استحق التواجد في خانة قلب الدفاع الثانية، سجل باسمه هدف الاتحاد الثالث على الخليج في الدقيقة التاسعة والثلاثين، عدنان فلاته يفوز معنا لاول مرة في القائمة المثالية لهذا الموسم، استحق خانة الظهير الايسر بعدما رفع رصيده من الاهداف الى ثلاثة اثر احرازه هدف التعاون الاول في شباك هجر.



ننتقل الان الى خط الوسط وعلى الجانب الايسر، حيث كتب توفيق بوحيمد اسمه من نجوم القائمة للمرة الاولى هذا الموسم بعدما صنع هدفي الفتح وساهم في قيادة فريقه للفوز على حامل اللقب النصر



يجاوره في خانة الوسط الايمن علي عواجي لاعب الوحدة، هدفاه في شباك الرائد ساهما في اختياره ضمن القائمة المثالية للمرة الثالثة هذا الموسم.



في خانة محور الارتكاز الاولى تواجد العراقي سعد عبد الأمير لاعب القادسية يفوز بالخانة للمرة الثالثة هذا الموسم اثر احرازه هدفَ فريقه الثاني في شباك نجران.



للاسبوع الثالث على التوالي حافظ عبد المجيد الرويلي على مقعده في محور الارتكاز سجل هدفا وصنع اخر امام هجر ارقامه هذا الاسبوع تظهر مئة وثلاثا وعشرين تمريرة منها واحدة فقط حاسمة.



ننتقل الان الى خط الهجوم حيث حجز المقعد الأول حمد الجهيم، لاعب الفتح هز شباك النصر مرتين في مشاركته التاسعة عشر بمباريات الدوري السعودي ..هذا الفوز رفع رصيدَ الفتح الى اربع وثلاثين نقطة.



مقعد الهجوم الثاني فاز به وللمرة الخامسة هذا الموسم لاعب الاهلي عمر السومة بعدما تألق وسجل هدفي الفوز لفريقه امام الفيصلي رافعا بهما رصيده من الاهداف الى تسعة عشر تصدر بها ترتيب الهدافين.



ومع عمر السومة نبقى حيث نال لقبَ نجمِ الجولة الثانية والعشرين للمرة الثانية هذا الموسم ...قاد الاهلي للفوز وتعزيز مكانه في الصدارة برصيد احدى وخمسين نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال.



لاول مرة هذا الموسم ينال الجزائري خير الدين مضوي لقبَ افضلِ مدرب، قائد دفة الوحدة خطف ثلاث نقاط ثمينة من الرائد وضعته في المركز العاشر برصيد ثلاث وعشرين نقطة.



صافرة كلاسيكو الرياض فازت لهذا الاسبوع، الحكم مرعي العواجي اشهر في اللقاء اربع بطاقات صفراء من اصل اربع وثلاثين.