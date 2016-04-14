رئيس الحزم: تعرضنا إلى الظلم.. ولجنة المسابقات توضح

أكد عبد الله المقحم، رئيس نادي الحزم السعودي، أن فريقه كان متجها إلى مدينة جدة لمواجهة الاتحاد ضمن دور ربع نهائي كأس الملك، ولكن الظروف الجوية حالت دون مغادرة البعثة مطار القصيم وهو ما جعل فريقه ينسحب من المباراة التي كسبها الفريق الأصفر 3-صفر بحسب نظام اتحاد الكرة، فيما رد على ذلك عبدالله المقرن رئيس لجنة المسابقات الذي أوضح تعاون المسؤولين معهم ومشيرا إلى عقوبات من قبل لجنة الانضباط قد تفرض على النادي القصيمي لاحقاً.

وقال المقحم في تصريحات خاصة لبرنامج "في المرمى": "كالعادة كانت رحلة النادي يوم الاثنين من مطار القصيم، اجواء المنطقة مناخية غير جيدة للطيران ووصلنا الى المطار ظهراً انتظرنا صعود الطائرة وتاخر وبعدها ركبنا في الطائرة مكثنا فيها ساعة كاملة، اخبرنا كابتن الطائرة لا يمكن الاقلاع نظرا للاجواء، وحددوا موعد مبدئي ساعة 9 يوم الاثنين، انتظرنا واخبرونا مجددا انه تم التمديد حتى 11:30، وسط اجواء سيئة ومتعبة، واخبرنا المدير المناوب عن اصدار بيان اعلامي".

ويكمل الرئيس القصيمي حديثه: "يوم الثلاثاء تواصلنا مع عضو المسابقات احمد العقيل، وكلمنا الخطوط السعودية صباح الثلاثاء لتحديد طائرة للبعثة من اجل المسافرة، حجزنا 30 مقعدا، ردوا علينا 1 الظهر واخبرونا للاسف لعدم الحصول على مقاعد ولدينا خطابات رسمية، ووصلنا خطاب من الامين العام عصرا يفيد ان المباراة تأجلت 24 ساعة وستلعب يوم الاربعاء، ارسلنا له اعتذار الخطوط عن ايجاد اماكن شاغرة".

ويشعر المقحم بتعرض ناديه إلى الظلم بقوله: "تعرضنا الى الظلم، احد الحلول التي اخبرونا بها المسابقات، ان يجب ان يكون هناك خطاب مشترك مع الاتحاد، الحزم حريص ان يتواجد في تلك المباراة، وفعلنا ذلك وواتصلت على البلوي ومنصور اليامي حتى نؤجل المباراة ولكن مدرب الفريق بيتوركا رفض التأجيل ابدا بحجة ضغط المباريات ولم يكن هنالك اي تعاون".



من جانبه أوضح عبدالله المقرن رئيس لجنة المسابقات القضية بقوله: "مباراة الحزم والاتحاد، الرحلة كانت السابعة والربع وتاخرت الى التاسعة وايضا 12:40 دقيقة، كلمنا الخطوط السعودية واعطوا اشارة بالسماح بالاقلاع واقلعت الرحلة صباحا، العقيل كان متعاون مع الحزم ومتعاون معهم بسبب الظروف المناخية، نحن نؤجل المباراة 24 ساعة حتى يغادر الفريق الى جدة وتلعب المباراة يوم الأربعاء".

وحول حالات مشابهة حدثت في السعودية: "تاخرت رحلة الهلال من التاسعة وطلعوا 1 صباحا واخرنا المباراة ساعتين بينما كان يحق لهم التاجيل 24 ساعة، إذا لم يوجد تأجيل للرحلة نعطيهم خيار سفر اخر مثل السفر براً".

أما عن العقوبات المنتظرة: "القرار يحق للجنة الانضباط، اما المسابقات بالنسبة لنا انتهى. العقوبات من لجنة الانضباط تنفذ ولكن مافي عقوبات اضافية".



وختم المقرن حديثه حول الروزنامة السعودية المقبلة قائلاً: "الدوري سيبدأ 10 الى 15 اغسطس، السوبر لم يحدد، ولكن مصلحة المنتخب وطنية الكل سوف يقف معه وسيكون هناك برنامج معد من قبل لجنة المنتخبات وايضا المسابقات والاندية".

