كاريك عن راشفورد: متواضع رغم تألقه

قال مايكل كاريك لاعب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إن زميله الشاب ماركوس راشفورد يتحلى بالتواضع رغم بدايته المذهلة مع الفريق.



وسجل راشفورد (18 عاما) ستة أهداف في 11 مباراة مع الفريق الأول منذ صعوده من أكاديمية النادي آخرها أمس الأربعاء عندما هز شباك وست هام يونايتد بتسديدة رائعة وساعد فريقه على الفوز في مباراة إعادة دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.



ونقل موقع مانشستر يونايتد على الإنترنت عن كاريك قوله اليوم الخميس "لا يمكن أن يكون توقع في أحلى أحلامه ما فعله خلال آخر شهرين أو ثلاثة أشهر. إنه لا يزال يتحلى بالتواضع رغم ذلك."



وأضاف "لم يتغير ويعمل بجدية ويستمتع وسيتعلم وأعتقد أنه لديه فرصة رائعة للبقاء على القمة لفترة طويلة."



ويتنافس يونايتد صاحب المركز الخامس مع جاره المحلي سيتي على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وسيلتقي سيتي - صاحب آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال - في ضيافة تشيلسي حامل اللقب بعد غد السبت بينما يستضيف يونايتد منافسه أستون فيلا فريق الذيل الذي بات على أعتاب الهبوط للدرجة الثانية.



