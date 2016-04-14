محترف الوحدة إرنست: مستقبلي الكروي بيد الله

كشف الكاميروني إرنست نفور، لاعب الوحدة السعودي، عن الحادثة المرورية التي تعرض لها برفقة زميله الأورغوياني ليما حينما كانا عائدين إلى مدينة جدة بعد فراغهما من مباراة الرائد التي أقيمت في مدينة مكة قبل أسبوع ضمن مباريات دوري "جميل".

وقال إرنست نفور في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "كنت مع زميلي متنقلين من مكة الى جدة وقبل 5 كلم فقط من الوصول، اصطدمت سيارة بالحاجز الاسمنتي وتوجهت الينا والضربة كانت قوية، سمعت صوتا كالانفجار وفقدت وعيي، اخذني اسعاف والفحوصات اشارات الى اصابات في رقبتي ويجب ارتداء دعامة في الرقبة في الاسابيع الستة المقبلة". وحول وضعه كلاعب رياضي وإمكانية عودته أضاف: "يجب متابعة التطورات مع الطبيب، قدرة الله وحدها ستحدد عودتي للملاعب في الموسم الحالي، أما الاصدقاء والاحباب اسعى الى خدمتهم في حياتي والحياة تمضي بسرعة كبيرة".

وحول فريق الوحدة وما يمر به من منعطفات خطيرة ضمن مسابقة الدوري: "الفريق يمر بمرحلة جيدة، والنتائج كذلك، الصعوبات موجودة ولكنها لا تؤثر علينا". أما عن موقفه كمحترف أحمر مع الفريق ومدى امكانية استمراره: "عقدي ينتهي في شهر مايو وانا ارغب باستمرار في الملاعب والا سوف اعود الى اوروبا".



