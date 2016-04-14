مات كرويف عندما بدأتم الانصات لمورينيو!

لا أحد يستطيع التشكيك في قتالية وجسارة لاعبي أتلتيكو مدريد منذ تولي المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لمنصب المدير الفني للفريق، فبعد أن كان فريقًا يوصف بصديق برشلونة وحصالة ريال مدريد، صار المنافس الأشرس لهما على الصعيد المحلي والقاري، لكن هل القتالية التي يلعب بها الأتلتي هي كل شيء ليتم تصنيفه من بين أفضل الفرق على مستوى العالم جنبًا إلى جنب أندية مثل بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي؟ هل القتالية فقط تساعد على تُقدم كرة القدم مُحترمة وجذابة؟.

قد يكون تشيلسي لعب بنفس الروح والقتالية عام 2012 وحظى بمساندة أكبر من تلك التي يحظى بها أتلتيكو مدريد حاليًا، وهذا لأنه عانى الأمرين من تغييرات فنية في السنة التي تُوج بها بدوري أبطال أوروبا، بدءًًا من إقالة أنشيلوتي ثم آندري فياس بواش ثم الاستعانة بالإيطالي روبرتو دي ماتيو في آخر خمسة أشهر من الموسم، هذا الثلاثي تعاقب على تدريب الفريق في أقل من 12 شهرًا فقط، بالإضافة لأنه لم يتمتع بخامات أو عناصر أو فرديات تساعده على اللعب بجمالية وجاذبية رغم أن تقاليده وعاداته القديمة ليست كذلك، فهل ينسى أحد ما فعله زولا في برشلونة وريال مدريد نهاية التسعينيات؟

تشيلسي حقًا لم يكن لديه لاعب مثل جريزمان..لهذا كان يحاول في تلك الفترة ضم إدين هازارد من ليل الفرنسي بأي ثمن، ويراقب أوسكار، ذلك على أمل تحسين المردود على أرض الملعب فلم يكن انضمام خوان ماتا كافيًا لتحقيق رغبة المالك أبراموفيتش الذي يسعى للمتعة بكل سبلها وإلا لما تعاقد مع أنطونيو كونتي مؤخرًا.

أرى أن البلوز كان مَعذورًا للعب بقتالية فقط ونسيان الجانب الكروي الجمالي مع كل هذه الظروف الصعبة التي عاشها من إصابات وغيابات ونوعية لاعبين لا يجيدون الكثير في الثلث الأخير من الملعب..لكن لا أرى أي مُبرر عند أتلتيكو مدريد لاتباع نفس الأسلوب والاكتفاء بالقتالية والانكماش بهذه الصورة المثيرة للشفقة أمام برشلونة الذي هاجمه ريال سوسيداد واستطاع هزيمته أيضًا قبل عدة أيام في الدوري.

سيميوني يدرب الأتلتي منذ 2010، ولديه مواهب عظيمة على طرفي الدفاع تمكنه من شن الهجمات وتمرير العرضيات ورأينا ذلك في لقطة انطلاق فيليبي لويس بالدقائق الأخيرة من مباراة إياب ربع النهائي أمام برشلونة حين تسبب في حصول فريقه على ركلة جزاء من إنييستا. وفي الوسط لديه نخبة من أميز اللاعبين قدرة على التمرير والاستحواذ مثل جابي وكوكي وساؤول ومع ذلك كان مُجمل تمريراته أمام البرسا هذا الأسبوع 118 تمريرة فقط مقابل أكثر من 550 تمريرة للبرسا!. وفي الهجوم يمتلك الرباعي «جريزمان وفييتو وتوريس وكوريا» جميعهم على وزن لاعب مثل أجويرو ومولر ويجيدون التسجيل من أنصاف الفرص ويستطيعون تنفيذ المرتدات على أعلى مستوى.

كلما رأيت فريقًا يمتلك كمًا من اللاعبين المتميزين كما في أتلتيكو مدريد يُمكنه من لعب الكرة الشاملة الجميلة، ولا يلعب من أجل كرة القدم، أُيقن وأتأكد بأن يوهان كرويف لم يَمت يوم 24 مارس 2016 بل مات عندما بدأ العالم يتجاهل كلماته ويُنصت لأمثال جوزيه مورينيو.



*خاص بالعربية.نت - رياضة