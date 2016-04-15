ألمانيا تختار جريندل رئيساً لاتحاد القدم

أصبح السياسي رينهارد جريندل رئيسا للاتحاد الألماني لكرة القدم بعد فوزه بالتزكية اليوم الجمعة في أعقاب فضيحة‭ ‬هزت الاتحاد وتتعلق بنهائيات كأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا.

وتولى جريندل المهمة خلفا للرئيس السابق فولفجانج نيرسباخ الذي استقال في نوفمبر الماضي على خلفية ما أثير حول استضافة كأس العالم قبل عشر سنوات.

وقال جريندل "نحتاج للعب النظيف والنزاهة من أجل ضمان تطوير آليات الرقابة الداخلية لدينا".

وجريندل (54 عاما) وهو صحافي تلفزيوني سابق وعضو في البرلمان الألماني عن حزب المستشارة أنجيلا ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي غير معروف إلى حد كبير للجماهير الألمانية، لكنه كان المرشح الوحيد لشغل المنصب.

وكان جريندل أصبح أمين صندوق الاتحاد الألماني في 2013.

وسيتعين على جريندل نائب رئيس لجنة الرياضة في البرلمان الألماني استعادة الثقة في الرياضة الوطنية الألمانية وسط التحقيقات الجارية في مزاعم فساد.

ويخضع اثنان من الرؤساء السابقين للاتحاد هما نيرسباخ وتيو تسفانتسيجر للتحقيق أمام المدعي العام في فرانكفورت في اشتباه تهرب ضريبي يتعلق باستضافة كأس العالم ودفع 6.7 مليون يورو (7.6 مليون دولار) للاتحاد الدولي (الفيفا).