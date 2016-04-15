اشبيلية يواجه شاختار ما قبل النهائي الأوروبي

سيلتقي اشبيلية الإسباني بطل آخر نسختين من الدوري الأوروبي لكرة القدم شاختار دونيتسك الأوكراني في الدور قبل النهائي للموسم الحالي.

وبناء على قرعة البطولة التي سحبت اليوم الجمعة سيخوض حامل اللقب الذي تغلب على منافسه المحلي اتليتيك بيلباو بركلات الترجيح في إياب دور الثمانية أمس الخميس مباراة الإياب على ملعبه.

وأوقعت القرعة أيضا ليفربول الانجليزي في مواجهة فياريال، على أن تقام مباراة الذهاب على أرض الفريق الإسباني.

وحول ليفربول فريق المدرب يورجن كلوب تأخره 3-1 أمام بروسيا دورتموند الألماني إلى فوز 5-4 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية بهدف في الدقيقة الأخيرة أمس.

وستقام مباراتا الذهاب يوم 28 ابريل الحالي، والعودة في الخامس من مايو المقبل.

وستستضيف مدينة بازل السويسرية المباراة النهائية يوم 18 مايو المقبل.