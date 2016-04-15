الرائد يضرب النصر في عقر داره رامياً به إلى المجهول

عمق الرائد جراح ضيفه النصر بعدما ألحق به خسارة جديدة بفوزه عليه 2-1 على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض بافتتاح المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وجدد الرائد آماله بالبقاء بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة ليصعد إلى المركز 11 مؤقتاً بفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز 21 والذي سيواجه الوحدة الأحد المقبل، وثلاث نقاط عن نجران صاحب المركز قبل الأخير والذي تنتظره مواجهة صعبة أمام الهلال في وقت لاحق مساء اليوم، فيما سيدخل النصر بعد هذه الخسارة في حسابات الهبوط مع أندية المؤخرة.

ودخل الإسباني كانيدا مدرب النصر المباراة بتكتيك جديد بعد أن اعتمد طريقة 3-6-1 بتواجد الثلاثي عمر هوساوي ومحمد حسين وعبدالله مادو في الدفاع وأمامهم حسين عبدالغني وخالد الغامدي وفي الوسط جمعان الدوسري وعوض خميس وأحمد الفريدي وأدريان ومايغا وحيداً في خط المقدمة.

وبدأت المباراة بأفضلية للضيوف الذين كانوا أكثر حرصاً على المباراة من خلال قتالية لاعبيه، ونجح بافتتاح التسجيل بعد مرور 22 دقيقة عن طريق مهاجمه الغيني اسماعيل بانجورا الذي تلقى تمريرة من الارميني بيتزيلي ليسدد الكرة بطريقة ذكية في شباك الحارس حسين شيعان.

وسنحت فرصة خطيرة للنصر لتسجيل التعادل حينما مرر صانع ألعابه البولندي أدريان كرةً متقنة للمهاجم المالي مايغا الذي سددها خارج الشباك.

وعند الدقيقة 34 أهدر الغيني بانجورا هدفاً محققاً للرائد بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من بيتزيلي ليسددها قوية وتجد الحارس حسين شيعان الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للرائد للاعبه بيتزيلي الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فهد الجهني ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية وجدت الحارس حسين شيعان الذي أبعدها بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الاسباني كانيدا بالثنائي يحيى الشهري وشايع شراحيلي كبديلين لجمعان الجمعان وعبدالله مادو.

وواصل الرائد سيطرته على المباراة ونجح مدافعه جفين البيشي بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما ارتقى لعرضية بيتزيلي ووضع الكرة برأسه في الشباك.

وسنحت فرصة خطيرة للرائد لمهاجمه فهد الجهني الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من بيتزيلي وسدد الكرة قويه ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 73 نجح النصر بتسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق ركلة جزاء نفذها لاعبه البولندي أدريان وتسبب بها اللاعب أحمد الفريدي الذي تعرض لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الرائد سلطان البيشي.

وحاول النصر الخروج متعادلاً بعدما كثف هجومه في الدقائق وكان قريباً من ذلك حينما حول لاعبه يحيى الشهري عرضية زميله خالد الغامدي برأسه نحو مرمى الرائد إلا أنها أصابت العارضة.