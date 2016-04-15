الهلال والنصر يسددان 9 دائنين بمساعدة "صلة"

ينتظر أن يتسلم ناديا الهلال والنصر، الثلاثاء المقبل، مبلغ ستين مليون ريال مقسمة بالتساوي على الناديين العاصميين، بعد أن حصلت شركة صلة الرياضية على موافقة البنك السعودي البريطاني بقرض بنكي باسمها.

وكان البنك قد رفض مطلع الشهر إقراض الناديين السعوديين، بحجة أن الناديين ليسا شركات ولا يملكان إدارات مالية وهيكلية ومشاريع واضحة يمكن الاعتماد عليها في الإجراءات البنكية الصارمة، ما حدا بالناديين إلى اللجوء للشركة الرياضية "صلة" لاستخراج القرض باسمها أمام البنك، وتوقيع عقدين آخرين بينها والناديين لا علاقة للبنك به.

ووفق العقد الموقع بين صلة والبنك، ستحصل الشركة على ستين مليون ريال بفوائد سنوية تصل إلى أربعة في المئة، على أن تحصّل القيمة الإجمالية للقرض في ثلاثة أعوام.

وطبقا لمصادر خاصة كشفت لـ"العربية.نت"، هذه التفاصيل، لا يعرف بعد هل ستضيف صلة فوائد أخرى على الناديين، بخلاف فوائد البنك أم تكتفي بها في سبيل تعزيز علاقاته في الناديين الكبيرين. وأوضحت المصادر ذاتها أن صلة حصلت على خطاب من رعاية الشباب، يكفل تحصيل القسط السنوي للقرض مباشرة للشركة الرياضية من حقوق الناديين لدى رابطة دوري المحترفين.

وشرعت رعاية الشباب الأسبوع الماضي، في تكوين لجان لمراقبة صرف المبلغ المقترض، على ديون الناديين الخارجية فقط، ما يعني أن نادي الهلال سيحل مشاكله المعلقة في عقود اللاعبين المغربيين يوسف العربي وعادل هرماش، والسنغالي مانجان، والإكوادوري كاستيللو، والكوري هوان، فيما يساعد القرض نادي النصر على إغلاق ملفات حقوق ناديي طرابزون التركي فريق البولندي ادريان، وفلامنغو البرازيلي فريق اللاعب هرنان، ونادي تشاكاريكا الأرجنتيني فريق اللاعب فيجاروا، إضافة إلى مستحقات الإكوادوري ايوفي والبرازيليين ايلتون وباستوس والأوزبكي شوكت.

ويسعى الناديان الكبيران للاستفادة من المبلغ في القضايا الواجبة الدفع حالا بعد صدور أحكام قضائية ملزمة فيها، فيما ستبقى بعض المديونيات موجودة بسبب عدم صدور أحكام فيها أو لأسباب تفاوضية ما زالت دائرة بين الطرفين.