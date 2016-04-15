الهلال يهزم مدريد ويواجه دورتموند في النهائي

تأهل فريقا دورتموند الألماني والهلال السعودي إلى نهائي دورة حمدان بن محمد لأقل من سبعة عشر عاما، والجارية أحداثها في مدينة دبي الإماراتية بعدما تفوق دورتموند على انترناسونال البرازيلي بهدفين لواحد في نصف النهائي.

فيما حسم الهلال موقعته أمام ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف لثلاثة بعد التمديد، إثر التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في الوقت الأصلي.. وستجرى المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.



يذكر أن الهلال حل وصيفا في المجموعة الأولى للبطولة بفوزه على الوصل الإماراتي 7-1 وعلى حتا الإماراتي 9-0 قبل أن يخسر أمام دورتموند 2-1.