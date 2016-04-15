كوبي يعتزل وفي رصيده نصف مليار و30 مليون متابع

لانه صنع التاريخ في عشرين عاما في الان بي ايه، كان الختام ايضا بصفحة جديدة من كتاب ابن مدينة فيلادلفيا، كوبي الذي اسماه والده على نوع من افخر اللحوم في اليابان، عاش سنوات طفولته في ميلان الايطالية واصابه هوس كرة القدم قبل ان يقرر ان يتخذ من كرة السلة مسارا لحياته.

ستون نقطة سجلها في المشهد النهائي لمسيرته في دوري السلة الامريكي امام فريق يوتا جاز منحت فريق لوس انجلوس ليكرز الفوز وهو الذي منح فريق ولاية كاليفورنيا خمسة القاب في البطولة. التذكرة لحضور المباراة وصل الى عشرة الاف دولار واللاعب ابن السابعة والثلاثين عاما انتقل من ظاهرة في مدرسة ثانوية الى دوري المحترفين في عام ستة وتسعين، وانهى مسيرته كثالث افضل مسجل في تاريخ الدوري خلف كريم عبد الجبار وكارل مالون بثلاثة وثلاثين الفا وستئمة واربع وثلاثين نقطة. او بمعدل خمس وعشرين نقطة للمباراة الواحدة في الف وثلاثمية وست واربعين مباراة لم يرتد خلالها الا قميصا واحدا، قميص الليكرز وان تغيرت ارقامه من ثمانية في بدايته الى رقم اربعة وعشرين في نهايته.



كوبي يملك تسعة ملايين متابع على صفحته في تويتر وواحد وعشرين مليونا على صفحته في فيسبوك وبعد عشرين عاما من رمي الكرة في السلة نال ثلاثمئة مليون دولار كرواتب سنوية من ناديه الى جانب مئتين وثمانين مليونا من عقود الدعاية والاعلان اي انه يتقاعد بعد ان نال لقاء مشواره ما يزيد عن نصف مليار دولار، نقطة النهاية بسادس مرة يحقق ستين نقطة وهو الذي يحمل رقما قياسيا شخصيا باحدى وثمانين نقطة سجلها ذات يوم في سلة تورنتو. كوبي قال وداعا ونحن شاهدنا من يلقب بالبلاك مامبا لاخر مرة في ملاعب كرة السلة.