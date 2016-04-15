حمد الدوسري: لا راحة حتى يبقى القادسية

رفض حمد الدوسري، مدرب نادي القادسية السعودي، نيل قسط من الراحة حتى يضمن فريقه البقاء في دروي جميل، إذ يحتل حاليا المركز الحادي عشر وبـ20 نقطة فقط.

وقال الدوسري في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "أنا متفائل وهمة اللاعبين مع تحمل المسؤولية وان شاء الله متفائلين بالبقاء، كل مباراة لها ظروفها وتكتيكها الخاص ونحن ندرس الفرق التي نلعب ضدها بيومين او ثلاثة، وكل مباراة نمنحها حقها". وحول مشاكل الفريق في الفترة الأولى من الدوري: "انا لم اتواجد في الفترة الاولى في الفريق وكنت اسمع ان الدفاع ضعيف ودخل مرماه اهداف كثيرة، وكان فيه خلل".

وحول استلامه دفة الفريق لاحقاً، قال مكتشف ياسر القحطاني وسعود كريري: "استلمت الفريق وبدأت اشتغل على الدفاع واعلم اللاعبين كيف يقفون ويستحوذون على المهاجم، واستطعنا ترتيب الامور، بدات امام فرق كبيرة ولعبت بثلاث محاور ولكن الحمد لله نجحنا في اقتناص الفرق الكبيرة واخذ نقاط، والان غيرت اسلوبي الى هجومي عبر 3 لاعبين متقدمين وتغيرت الطريقة واثمرت"..

وكشف الدوسري عن طريقة عودته إلى النادي مجددا بعد ابعتاد طويل: "الإدارة طلبت خدماتي وفي مرحلة انقاذ ووافقت باتفاق عبر تدريب مؤقت في مباراة النصر، ولكن الفريق تغير شكله وطلب النادي تواجدي وعملوا لي عقد واضعين فيني الثقة". أما عن التجديد والاستمرار في الفترة المقبلة: "هذه الامور ما تكلمنا فيها بالنسبة الى الاستمرار من غيره، كل ما اخشاه هو الثقة الزائدة للاعبين، وتصير علينا عكسية ولكن نحاول نوعيهم بأن هذا الوقت حرج وما زلنا في معمعة وبعد ما نتخطى جميع الفرق سوف أرتاح".