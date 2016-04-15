سباق على محرز وأتوقع إنجذابه لعرض برشلونة

رياض محرز يواصل إستقطاب المتابعين والمهتمين، فخاطبوا ود الدولي الجزائري من مختلف أنحاء القارة العجوز في تزايد بعدما أدى موسما رائعا مع ليستر سيتي الذي قلب كل التكهنات هذا الموسم بدليل تصدره جدول ترتيب "البريمرليغ" وبفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل 6 جولات عن نهاية الدوري

محرز سجل هذا الموسم لحد الآن 16 هدفا في الدوري، وقدم 11 تمريرة حاسمة، وهذا التوهج والبريق لم يمر دون أن يثير إهتمام كبار أوروبا، مانشستر يونايتد، أرسنال وتوتنهام كلها فرق أجمعت تقارير صحفية على السعي للظفر بخدمات صاحب 25 عاما، وجوفنتوس كبير إيطاليا يبدو هو الآخر حريصا على جلب الجناح الأيسر إلى تورينو

هناك حديث أيضا عن أن برشلونة تقرب من إدارة "الثعالب" من أجل اللاعب الشمال إفريقي، ونظرا لما للدوري الإسباني من هيبة وبريق فإن محرز قد ينجذب على الأرجح لغرض اللعب في "الليغا"، حسب صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية فمن المتوقع أن يرفع ليستر الراية البيضاء ويبيعه صيفا بما أن الطلب عليه كبير.

محرز يعد أحد ركائز ليستر في موسم ملحمي أسطوري للنادي الإنجليزي، الفريق الذي يستقبل في ملعب "كينغ باور" لن يتفاوض مع ناد يتقدم بعرض يقل عن 30 مليون أورو، على كل يبدو أن الدولي الجزائري ونغولو كانتي المطلوب في ريال مدريد هما أبرز مرشحين لمغادرة ليستر سيتي صيفا، ولو أن هنالك فرضية تفيد بأن بيع "الثعالب" للدولي الفرنسي قد يزيد من تمسكهم بـ رياض.



*نقلا عن الهداف الجزائرية