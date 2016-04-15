فان غال يرجح مشاركة شفاينشتايغر في يورو 2016

قال لويس فان غال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إن النجم الألماني باستيان شفاينشتايغر قد يستعيد لياقته في الوقت المناسب للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2016) بفرنسا.

وأضاف فان غال أن من غير المرجح أن يشارك شفاينشتايغر، الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 والذي يعاني من إصابة في الركبة تعرض لها خلال تدريبات المنتخب في آذار/مارس الماضي، مجددا مع مانشستر في المباريات المحلية هذا الموسم، ولكنه قد يشارك في يورو 2016 في فرنسا.

وتابع فان غال في مؤتمر صحافي عقد اليوم الجمعة "لا أعتقد أن شفاينشتايغر سيلعب مجددا هذا الموسم.. وأتوقع أن يكون مستعدا للموسم المقبل. وربما يكون مستعدا للمشاركة في البطولة الأوروبية ، وإن كنت لا استطيع التكهن."

وأضاف "هذا محتمل ، ويصب أيضا لمصلحتنا لأنه سيكون بذلك لائقا للموسم الجديد."

ومن المقرر أن يعلن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني القائمة المبدئية لفريقه في 17 آيار/مايو على أن يقدم للاتحاد الأوروبي (يويفا) قائمة نهائية من 23 لاعبا في موعد أقصاه 30 آيار/مايو .

وكان لوف قد رفض استبعاد مشاركة شفاينشتايغر في البطولة الأوروبية التي تنطلق منافساتها في العاشر من حزيران/يونيو المقبل ، قائلا إن اللاعب لا يزال أمامه وقت للتعافي.