هل يزرع الهلال "شعرة ياسر" مجدداً؟

بين عامي 1991 و2007، كان الدوري السعودي يحسم بنظام مربع ذهبي، سنتجاوز عن هذه المواسم في هذا التقرير فيما سنتحدث عن مواسم دوري نظام النقاط.



لم يسبق لأي فريق ان حقق الدوري وهو متخلف عن الصدارة قبل اربع جولات من النهاية، إلا مرة وحيدة كانت عام الفين وثمانية، ومن فعلها كان الهلال. الفريق الأزرق الآن في المركز الثاني قبل النهاية بأربع جولات فهل يستطيع دونيس فعل ما فعله كوزمان حيث ياسر القحطاني مازال موجوداً، فهل سيكون هناك شعرة ياسر أخرى.

عام ألفين وتسعة وقبل اربع جولات من النهاية، كان الاتحاد متصدراً وخلفه الهلال، استطاع الهلال الحصول على المركز الأول في الجولتين اللاحقتين ولكن في النهاية فاز الاتحاد بهدفين لواحد واستعاد الصدارة ورفع اللقب.

موسم ألفين وأحد عشر الفين واثني عشر، كان الهلال ثالثا قبل النهاية بأربع جولات وبقي ثالثا مع ختام الموسم، في الموسم الذي تلاه وجد الهلال نفسه خلف الفتح قبل النهاية باربع جولات .. وفي أخر اربع جولات فازوا مرتين وتعادلوا مرتين ورفع فتحي الجبال؟

ألفين وثلاثة عشر الفين واربعة عشر، الهلاليون كانوا خلف النصر ولم يستطع سامي الجابر تغير ذلك في الجولات الاربعة الاخيرة، أما الموسم الفائت كانوا في المركز الثالث قبل النهاية باربعة مراحل والنصر من رفع اللقب أيضاً.

أما عن الموسم الوحيد الذي قلب به الهلال الترتيب باربع جولات وقبل هذه الاربع جولات كن الفارق بينه وبين الاتحاد خمس نقاط مع وجود مباراة مؤجلة للاتحاد مع الوحدة الاتحاد تعادل في تلك المباراة، وعندما تعادل الهلال مع الاتفاق تعادل الاتحاد مع الشباب وفي الجولى الاخيرة التقى الاثنان وكان الفارق بينهما ثلاث نقاط وفارق المواجهات المباشرة لصالح الأزرق والنهاية يعرفها الجميع.

