إسألوهم عن كوزمين!

حتى وإن تحدث العيناوية عن فوزهم بلقب الدوري الموسم الماضي مع المدرب الكرواتي زلاتكو، الا أن ذلك لا يمكن أن يقنع أي من القارئين الدقيقين للقدرات والإمكانات، أن المدرب الكرواتي يمكن أن يعوض حتى القدر البسيط، الذي يمكن أن يقال في اللحظة التي يقارن فيها مدرب العين الحالي مع المدرب السابق الروماني كوزمين أولاريو، وكيف أن اللحظات الحاسمة والأوقات الصعبة، هي ما يمكن أن تكشف المعادن الحقيقية، والمكانة التي يمكن أن يضيفها مدرب، ولا يمتلك الآخر أي من الحلول لتقديمها.!



لا شكوك ولا جدال في حالة خاصة جدا تكونت في نادي العين بعد رحيل كوزمين لمصلحة الأهلي، بدعم واسناد من إدارة النادي للتأكيد على أن العين هو العين الذي يمكن أن يصنع المدربين، ويضيف سطورا في المجيد من التاريخ، ولا خلاف في ذلك ولا شك، أكثر من الإشارة الى أن القناعات نفسها لا يمكن أن تستمر طويلا، ما لم يكن المدرب الذي تسند اليه الأدوار والمهام والمسؤوليات، على قدر قيمة النادي وطموحاته، وما يتطلع اليه من أهداف، ما يؤكد أن الدعم الذي ناله زلاتكو من العين وإدارته ولاعبيه وجمهوره وفاز بسببه، لم يكن كوزمين ينال الجزء البسيط منه، وهنا يكمن ايضا الفارق بين اعتداد بشخصية قيادية وأثر يمكن أن تضيفه على مستوى اللاعبين، وحالة أخرى يتطلب من الإدارة أن تضيف كل شيء للمدرب لاكمال النقص والقصور.!



وعندما نقول وفي أكثر من مناسبة أن زلاتكو استفاد من دعم قادة العين وجماهيره وايضا مما كان يملكه الغاني أسامواه جيان، الذي كان ولوحده يمثل فريق لكرة القدم، ليس لقدراته وامكاناته وقدرته على ترجيح الكفة، بل وايضًا لما يخص انسجامه الكبير مع الفريق وكيف هي الكيمياء التي تناغمت وتفاعلت وصنعت الفارق.!



أحيانًا كثيرة وفي العديد من الأندية والمنتخبات، حتى مع أكبرها وأكثرها ثقلاً لا يشعر صاحب القرار بحجم وقيمة خلل يمكن أن يحدثه قرار مفصلي من القرارات، خاصة عندما يكون مع نادي في حجم وقيمة العين الذي لا يقبل بأنصاف الفرص والحلول، ولا يقتنع الا بالقمة ومنصات التتويج، الا أنها من الحالات الواقعية، في اللحظة التي نتابع فيها العين يخسر وبشكل تدريجي الكثير من قدراته وقواه، إن كان على المستوى المحلي التي آخرها كان الخسارة أمام الأهلي وتوسيع فارق الصدارة عن الأخير الى 6 نقاط، وكذلك ما تعرض له من خسائر في دوري الابطال، مما يعني أنه من الضروري جدًا أن يعود للقرار السابق، ويفكر في أكثر من اتجاه، وبما معناه «هل يظهر زلاتكو ممتلكا لقدرات ومؤهلات أن يكون مستمرًا مدربًا للزعيم، أم أنه قرار سابق غير دقيق بحاجة للمراجعة وسرعة التصحيح.؟!

*نقلا عن الأيام البحرينية