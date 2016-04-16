الهلال يفلت من نجران ويواصل مطاردة الأهلي

استعادة الهلال نغمة الانتصارات وواصل تضييق الخناق على المتصدر أهلي جدة بعد فوزه الصعب على نجران 3-2 في المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده الى 51 نقطة في المركز الثاني وبفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي المتصدر، في حين أصبح وضع نجران حرجاً وبات قريباً من الهبوط الى دوري الدرجة الأولى بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز قبل الأخير.

وبدأت المباراة بهجوم مكثف من الضيوف الذين كادوا أن يفتتحوا التسجيل مبكراً عن طريق البرازيلي كارلوس ادواردو الذي تلقى تمريرة من مواطنة ايلتون ألميدا الا انه فشل في وضعها الشباك.

وواصل الهلال هجومه وكان قريباً من تسجيل هدف السبق عن طريق لاعبه نواف العابد الذي سدد كرةً قوية اعتلت شباك الحارس عبدالعزيز تكروني.

وعند الدقيقة 28 نجح البرازيلي كارلوس ادواردو بافتتاح التسجيل للهلال بعدما أكمل تمريرة زميله نواف العابد في شباك الحارس عبدالعزيز تكروني.

وحاول نجران العودة عن طريق اعتماده على التسديدات من خارج منطقة الجزاء والتي كان احداها تسديدة لاعبه البرازيلي بيسمارك القوية الا أنها اعتلت العارضة الهلالية.

وقبل نهاية الشوط الأول اضطر اليوناني دونيس مدرب الهلال إلى إجراء أول تبديلاته بدخول المهاجم يوسف السالم بديلاً للبرازيلي ايلتون ألميدا المصاب.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى نجران وبدأ بالوصول الى مرمى وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه البرازيلي ايريك الذي سدد كرةً قوية أصابت العارضة لتعود إلى مواطنه مورايس الذي سددها لتجد الحارس خالد شراحيلي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 53 نجح الهلال بتسجيل الهدف الثاني عن طريق مهاجمه البديل يوسف السالم الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله نواف العابد ليضع الكرة في الشباك.

ونجح نجران بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 61 عن طريق لاعبه البرازيلي بيسمارك الذي سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس خالد شراحيلي.

وعند الدقيقة 66 أهدر البرازيلي ادواردو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله نواف العابد الذي وضعه أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة فوق العارضة.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة ثمينة للاعبه نواف العابد الذي تلقى عرضية من زميله ياسر الشهراني وحول الكرة برأسه نحو المرمى إلا أنها وجدت الحارس عبدالعزيز تكروني الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الهلال محاولاته ونجح لاعبه عبدالعزيز الدوسري بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 70 بعدما حول عرضية زميله يوسف السالم بقدمه في شباك الحارس عبدالعزيز تكروني.

وبعد هدف الهلال بخمس دقائق نجح مدافع نجران ربيع الموسى بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما حول عرضية البرازيلي ايريك برأسه في شباك الحارس خالد شراحيلي.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر البرازيلي ايريك لاعب نجران هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية من مواطنه أدريانو أمام المرمى ليسدد الكرة وتصطدم بالمدافع محمد جحفلي ليطلق حكم المباراة محمد النحيت صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الهلال 3-2.

