ريال مدريد يتغلب على خيتافي بـ"خماسية"

فاز ريال مدريد دون عناء كبير خارج أرضه 5-1 على خيتافي ليتقدم إلى المركز

الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ويضغط على غريمه برشلونة المتصدر اليوم السبت.

وارتفع رصيد ريال إلى 75 نقطة من 33 مباراة ويتأخر بنقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب الذي خسر آخر جولتين لكنه سيعزز موقعه في الصدارة إذا فاز على ضيفه بلنسية غدا الأحد.

لكن قبل أن يلعب برشلونة ربما يكون أتلتيكو مدريد انتزع القمة مؤقتا إذ سيلعب صاحب المركز الثالث برصيد 73 نقطة مع غرناطة غدا.

وسجل كريم بنزيمة الهدف الأول لريال بعد تمريرة من جيمس رودريجيز قبل مرور نصف ساعة من البداية وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-صفر بعد هدف من إيسكو في الدقيقة 40.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني سجل جاريث بيل الهدف الثالث بينما قلص خيتافي صاحب الأرض الفارق بتسديدة رائعة من بابلو سارابيا قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وأضاف الكولومبي رودريجيز الهدف الرابع لريال في الدقيقة 88 قبل أن يختتم كريستيانو رونالدو الأهداف بعدما تلقى تمريرة من خيسي في وضع انفراد ووضع الكرة في المرمى الخالي في الوقت بدل الضائع.