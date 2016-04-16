سوانزي يخسر.. وإيفرتون يتعادل.. واليونايتد ينتصر

هبط فريق استون فيلا رسميا من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمته على ملعب مانشستر يونايتد صفر/ 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وأحيا فريقا سندرلاند ونيوكاسل يونايتد آمالهما في البقاء بدوري الأضواء بعد فوز الأول على ملعب مضيفه نوريتش سيتي 3 / صفر وفوز نيوكاسل على ضيفه سوانزي سيتي /3صفر أيضا .

وفي باقي المباريات فاز واتفورد على مضيفه وست بروميتش البيون /1صفر وتعادل ايفرتون مع ضيفه ساوثهامبتون 1 .1/

وعلى ملعب اولد ترافورد سجل ماركوس راشفورد هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 22 ليرفع الفريق رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس.

وظل استون فيلا في المركز العشرين الأخير برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفريق ثلاثة انتصارات فقط في 34 مباراة وسجل 23 هدفًا واهتزت شباكه 65 مرة، علما أن آخر فوز له كان في السادس من شباط/فبراير الماضي حين تغلب على نورويتش سيتي بهدفين نظيفين.

ويتأخر استون فيلا بفارق 15 نقطة عن نوريتش سيتي صاحب المركز السابع عشر، قبل اربع جولات من نهاية الموسم وهذا يعني هبوط الفريق رسميا بصرف النظر عن نتائجه في باقي مباريات الموسم.

ويشارك استون فيلا بشكل منتظم في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1996 1997/ لكنه هبط رسميا للدرجة الأولى بعد تعرضه لهزيمته الرابعة والعشرين في الموسم الحالي مقابل ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات..

واستون فيلا كان واحدا من بين سبعة فرق لم يسبق لها الهبوط من الدوري الممتاز، لكن هذه القائمة تقلصت إلى ستة فرق فقط هي مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام وارسنال وتشيلسي وإيفرتون.

ولم تنجح مساعي إدارة النادي في تعيين ايريك بلاك في منصب المدير الفني خلفا لريمي جاردي، الذي تولى المهمة لمدة خمسة أشهر فقط خلفا لتيم شيروود.

وعلى ملعب كارو رود انهى سندرلاند الشوط الأول متقدما بهدف نظيف حمل توقيع المهاجم الإيطالي فابيو بوريني في الدقيقة 41 من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلته من جانب اندريه ويسدوم.

وفي الشوط الثاني سجل المهاجم المخضرم جيرمين ديفو الهدف الثاني في الدقيقة 53 مستغلا عرضية بوريني.

وتكفل دوكان واتمور بتسجيل الهدف الثالث لسندرلاند في الدقيقة .91

ورفع سندرلاند رصيده إلى 30 نقطة لكنه ظل في المركز الثالث من القاع بفارق نقطة واحدة خلف نوريتش صاحب المركز السابع عشر.

وحقق سندرلاند أول فوز له منذ أكثر من شهرين وتحديدا منذ فوزه على مانشستر يونايتد 2 1/ في 13 شباط/فبراير الماضي.

الفوز هو السابع لسندرلاند في الموسم الحالي مقابل تسعة تعادلات و17 هزيمة بينما مني نوريتش بالهزيمة التاسعة عشر مقابل سبعة تعادلات وثمانية انتصارات.

وتتبقى خمس مباريات لسندرلاند في الموسم الحالي، في حين يمتلك نوريتش اربع مباريات فقط.

وقال لي كاترمول "كان هدفنا ألا نخسر اليوم، لقد لعبنا بشكل جيد منذ بداية العام، لكننا لم ننجح في تحقيق الانتصارات".

وعلى ملعب جيمس بارك تقدم المدافع الشاب جمال لاسيليس بهدف لنيوكاسل في الدقيقة 40 ثم ضاعف موسى سيسوكو النتيجة في الدقيقة 82 قبل أن يحرز اندروس تاونسيند الهدف الثالث في الدقيقة .89

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير لكنه خاض 33 مباراة فقط، فيما تجمد رصيد سوانزي سيتي عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

واقتنص واتفورد فوزا غاليا من ملعب مضيفه وست بروميتش البيون بهدف نظيف سجله بن واتسون في الدقيقة 27 فيما اهدر سايدو بيراهينو ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة .67

ورفع واتفورد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر وتجمد رصيد وست بروميتش عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتعادل إيفرتون مع ضيفه ساوثهامبتون بهدف لمثله ليرفع الأول رصيده إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 51 نقطة لساوثهامبتون في المركز السابع.

وتقدم خوزي راميرو فوينيس موري بهدف لإيفرتون في الدقيقة 68 ثم تعادل ساديو ماني لساوثهامبتون في الدقيقة .76