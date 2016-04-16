سيميوني: مواجهة بايرن فرصة رائعة

وصف دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بأنها "فرصة رائعة".

وبدا أن كارل هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ يستخف بأتلتيكو الشهر الماضي بعدما أوقعت قرعة دور 16 بايرن في مواجهة يوفنتوس بطل ايطاليا بينما أشار إلى مواجهات سهلة في نفس الدور مثل مباراة أتلتيكو مع ايندهوفن.

وقال سيميوني خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال بشأن مدى سعيه هو وفريقه لإجبار رومنيغه على الشعور بالندم بسبب تصريحاته: "نحن نحترم كل الآراء دائما وما يمكننا قوله هو إن هذه فرصة رائعة لنا".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "بالانتقال للجزء المهم وهو يخص منافسنا.. إنه ناد عملاق ولديه تاريخ رائع ويظهر قوة كبيرة في هذه المواجهات. هو فريق جذاب للغاية ومدربه يملك أفكارا واضحة ولطالما نافس على اللقب".

وفاز بايرن على أتلتيكو في نهائي كأس أوروبا عام 1974 حيث تعادل بايرن 1-1 في آخر دقيقة بالوقت الإضافي وفي مباراة الإعادة فاز 4-صفر.

وبعدما أطاح بحامل اللقب برشلونة من دور الثمانية بالفوز عليه 2-صفر يوم الأربعاء الماضي يعود أتلتيكو للمنافسات المحلية إذ يلتقي بغرناطة القابع في المركز 17 غدا الأحد في دوري الدرجة الأولى الاسباني.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر ونقطتين خلف ريال مدريد ثاني الترتيب وقال سيميوني إن فريقه لا يجد مشكلة في القتال على جبهتين ويتمسك بأمل اللحاق بفريق المدرب لويس انريكي.

وتابع "نبذل جهدا كبيرا دائما عندما ننافس على أكثر من بطولة ونحتفظ بتركيزنا في الدوري ومن المتوقع أن نجد أجواء رائعة في الاستاد.

"موقفنا واضح للغاية فنحن في حاجة للفوز وانتظار ما سيفعله برشلونة وما يمكننا القيام به هو التغلب على غرناطة."