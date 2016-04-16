‏‫السومة ينقذ الأهلي ويعيد هجر إلى الأولى

أنقذ السوري عمر السومة مهاجم الأهلي فريقه من الوقوع في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه هجر الذي ودع دوري جميل السعودي للمحترفين بتسجيله هدف المباراة الوحيد في المرحلة 23 من المسابقة، في حين حقق الخليج فوزا ثمينا على ضيفه الفيصلي 2-1.



ونجح الأهلي في ابقاء فارق الثلاث نقاط أمام وصيفه الهلال قبل مواجهتهما المرتقبة والحاسمة المرحلة المقبلة على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في حين عاد هجر رسميا الى دوري الدرجة الأولى رسميا بعدما تجمد رصيده عند 9 نقاط في ذيل الترتيب.



وبدأ الأهلي المباراة مهاجما كما هو متوقعا بحثا عن هدف مبكر يزيح الضغط عن لاعبيه ويساهم في فك التكتل الدفاعي من فريق هجر الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.



وسنحت أولى الفرص للأهلي للاعبه مصطفى بصاص الذي تلقى تمريرة من السوري عمر السومة ليسددها ضعيفة تصدى لها الحارس مصطفى ملائكة بسهولة.



وواصل الأهلي هجومه وكاد مدافعه اسامه هوساوي أن يفتتح التسجيل بعدما تابع عرضية اليوناني فيتفاتزيديس ليحولها نحو مرمى هجر لتجد الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدها لها.



وكاد هجر أن يخطف هدف السبق بعدما ارتكب حارس الأهلي ياسر المسيليم خطأ فادحا حينما فشل في امساك كرة في متناول يديه لتصل الى راشد الرهيب الذي سددها مرت بجانب القائم الأيمن.



وقبل نهاية الشوط الأول أهدر لاعب الأعلي مصطفى بصاص هدفا محققا بعدما تابع تسديدة اليوناني فيتفاتزيديس العائدة من حارس هجر ليسدد الكرة وتجد المدافع أحمد النفيلي الذي أبعدها من على خط المرمى.



وفي الشوط الثاني انخفض أداء الأهلي في الدقائق العشر الأولى ليجري مدربه السويسري جروس تغييره الأول بدخول اللاعب اسلام سراج بديلا لمصطفى بصاص، ليتبعه بتغيير ثان بدخول اللاعب سلمان مؤشر بديلا للبرازيلي ماركينيوس.



وحاول الأهلي الوصول الى مرمى هجر إلا أنه فشل في ظل التكتل الدفاعي القوي من لاعبي هجر ليلجأ عند الدقيقة 70 بمهاجمه مهند عسيري الذي دخل بديلا لليوناني فيتفاتزيدس.

وواصل الأهلي بحثه عن هدف وسنحت فرصة لهدافه عمر السومة الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء الا أنها ذهبت بعيدا عن المرمى.



وعند الدقيقة 79 أهدر مهاجم الأهلي سلمان مؤشر هدفا محققا بعد تلقيه تمريرة ذكية من خلف المدافعسن من زميله تيسير الجاسم ويواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس مصطفى ملائكة إلا أنها اعتلت العارضة.



وعند الدقيقة 86 أتى الفرج للأهلي بعدما توغل مهاجمه سلمان مؤشر داخل منطقة جزاء هجر وتعرض الى اعاقة من المدافع راشد الرهيب ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويتصدى لها السوري عمر السومة ويضعها في الشباك.



وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء استعاد الخليج توازنه بعد فوزه الثمين على ضيفه الفيصلي 2-1.



وافتتح اللاعب هتان باهبري التسجيل للخليج عند الدقيقة 24 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله المهاجم عبدالله ال سالم ليضع الكرة في الشباك.



ونجح الفيصلي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+2 عن طريق ركلة جزاء نفذها لاعبه الغيني خافيير بالبوا.



وعند الدقيقة 90+4 أهدى مدافع الخليج ابراهيم الزواهرة فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعد تسجيله هدف الفوز برأسية في شباك الحارس منصور النجعي.



واضطر الخليج للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 47 بعد طرد لاعبه الكاميروني أمينو بوبا لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وارتفع رصيد الخليج الى 32 نقطة في المركز السابع، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 26 نقطة في المركز التاسع.

