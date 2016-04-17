أجويرو يحرز ثلاثية في مرمى تشيلسي

أحرز سيرجيو أجويرو ثلاثة أهداف ليقود مانشستر سيتي لاستكمال أسبوع رائع بالفوز 3-صفر على تشيلسي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتقدم إلى المركز الثالث اليوم السبت.



وتقدم سيتي - الذي بلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي بفوزه على باريس سان جيرمان - بهدف بعد مرور 32 دقيقة عن طريق أجويرو بعد تمريرة من كيفن دي بروين.



واستمر تألق دي بروين لاعب تشيلسي السابق وبدأ هجمة انتهت عند أجويرو الذي أضاف الهدف الثاني ببراعة في الدقيقة 54.



وارتكب الحارس تيبو كورتوا خطأ ضد فرناندينيو لاعب وسط سيتي المنفرد بالمرمى لتحتسب ركلة جزاء ويتعرض الحارس البلجيكي للطرد في الدقيقة 78.



ونفذ أجويرو ركلة الجزاء بنجاح ليرفع رصيده إلى 21 هدفا بالدوري هذا الموسم.



وأصبح رصيد سيتي 60 نقطة من 33 مباراة ويتقدم بنقطة واحدة على أرسنال رابع الترتيب الذي يستضيف كريستال بالاس غدا الأحد.



