أرسنال يتعثر بالتعادل أمام كريستال بالاس

انتهت تقريبا آمال أرسنال الضعيفة في اللحاق بالقمة بعدما فرط في تقدمه بهدف وتعادل على أرضه مع كريستال بالاس.



واستفاد أليكسيس سانشيز من تمريرة داني ويلبيك ووضع الكرة برأسه في مرمى كريستال قبل نهاية الشوط الأول بقليل.



ورغم السيطرة التامة لأرسنال على المباراة أدرك بالاس التعادل قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي عندما سدد يانيك بولاسي كرة منخفضة من خارج المنطقة خدعت الحارس بيتر شيك.



وقال أرسين فينغر مدرب أرسنال: "هذه نتيجة سيئة لنا. هذه نتيجة محبطة. سيطرنا على المباراة لكن لم نترجم الفرص إلى أهداف".



وأضاف: "افتقدنا إيقاع اللعب وكانت التمريرات بطيئة وربما افتقدنا الثقة اللازمة".



وفاز ليفربول 2-1 على بورنموث رغم إراحة عدد كبير من لاعبيه.



وأجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول عشرة تغييرات على التشكيلة الفائزة على بروسيا دورتموند في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.



وسجل ليفربول الهدفين قرب نهاية الشوط الأول عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 41 ودانييل ستوريدج بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها جوردا إيب في الوقت بدل الضائع.



لكن جوشوا كينج تعادل لبورنموث بتسديدة قوية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.



وأصبح رصيد ليفربول 51 نقطة في المركز الثامن ويتأخر بفارق الأهداف عن ساوثامبتون سابع الترتيب بينما يتقدم بعشر نقاط على بورنموث صاحب المركز 13. ويأتي كريستال بالاس في المركز 16 برصيد 39 نقطة ويتقدم بتسع نقاط على منطقة الهبوط.