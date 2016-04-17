التحكيم الظالم

لم أفقد يوما ثقتى فى التحكيم المصري، ولم أشك لحظة فى نية أى حكم مصري، ذلك أن كل حكم يتمتع بإخلاص ووطنية أى مصري، وفوق ذلك يبتغى النجاح الذى لن يتحقق له إلا بتمتعه بهذه الصفات .. غير أننى مع كل ذلك أقف حائرا أمام ثلاث نقاط مهمة اعترف بأننى لا أجد إجابة شافية عن أى تساؤل يدور حول هذه النقاط.

النقطة الأولي: عدم وجود معيار واحد لقرارات الحكام .. الهدفان تجدهما متشابهين، إلا أن أحدهما يتم احتسابه، والآخر مصيره الإلغاء، فالهدف الثانى للإسماعيلى فى مرمى طلائع الجيش يشبه هدف الداخلية فى مرمى الزمالك، هدف الإسماعيلى لم يتردد الحكم ومساعده لحظة واحدة فى احتسابه، و هدف الداخلية لم يتردد الحكم أيضا فى إلغائه، ومع ذلك لا أستطيع أن أمنع الظن عن فكري، عندما أجد أن المستفيد دائما هو الفريق صاحب الجماهيرية والأرض، مما يشير إلى أن ثمة ضغوطا يتعرض لها الحكام، ويوقعهم ذلك بالتأكيد فى مطب الكيل بمكيالين.

النقطة الثانية: مع الإقرار بوجود فارق بين اتخاذ قرار خاطئ، وبين تعمد الخطأ، فمن المؤكد أن أى حكم يخطئ ينال عقوبة، وإن لم تكن معلنة لأسباب كثيرة، إلا أن الفريق الذى أصابه الضرر من خطأ الحكم لا ينظر أحد فى مظلمته، كما أنه لن يستفيد أى شىء من توقيع عقوبة على الحكم، وهو أمر تعجز كل لوائح اللعبة عن علاجه.

النقطة الثالثة: الحكم قاض، وفى أى نظام قضائى يحق للمتهم أن يتظلم من قاضيه بل ورده والمطالبة بعدم تصديه لمحاكمته، إلا فى الرياضة، ماذا لو اختصم أى عنصر من عناصر اللعبة الحكم نفسه؟، سيجد نفسه حتما أمام الخصم والحكم معا، ففى أزمة توءم المصرى مع الحكم نالا عقوبة مغلظة بناء على ما دونه الحكم فى تقريره، ولكن ماذا لو صح ادعاء التوءم بأن الحكم عنف احدهما وقال له على مسمع الجميع اخرس؟، ومن يفصل بين المتخاصمين فى هذه الحالة؟

النقاط الثلاثة، لا توجد لوائح ولا أعراف لحل معضلاتها، ولا يوجد غير ضمير القاضي، الذى لا نزال نراهن على طهره ونقائه ونزاهته وإخلاصه وتقواه .. اللهم متعنا ومتع كل حكم بتقواك والخوف دائما من لقياك.

*نقلاً عن الأهرام المصرية