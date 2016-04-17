خبزُ فيصل بن تركي يحترق

بعيدا عن الهراء الذي قاله لاعب النصر السابق خالد العقيلي حول إسقاط إدارة الرائد ديون النصر في صفقة الجبرين مقابل الفوز بالمباراة. فإن لا أحدَ يصدق ما سبق لسببين: أولهما صعوبة إثبات حالات التلاعب الكروية، والسبب الثاني يؤكد على الأول بعدما أشرك المدرب راؤول كانيدا النجوم الكبار في المواجهة بدل الشبان أو فريق البراعم، ما يجعلنا نصدق أن الفريق الأصفر كان جاداً في الفوز ولكن بلا جدوى.

أما إجابة لماذا خسر النصر أمسية الرياض أمام ضيفه القصيمي الذي يصارع على الهبوط، فلربما تكمن الإجابة في تكتيك المدرب الإسباني العقيم في المباراة وبطريقة غريبة 5-4-1. وهنا يجب على رئيس النادي فيصل بن تركي الإجابة عن تساؤل الأسطورة ماجد عبدالله القائل: "إذا كان راؤول مدربا جيدا، لماذا أبعدته في المرة الأولى، ولماذا أحضرته في المرة الثانية". وفي اعتقادي الشخصي أن الأمير بنفسه لا يملك الإجابة.

قيل إن أسبابا اقتصادية تسببت في الخسائر المتتالية، ولقد أشارت وسائل إعلام محلية إلى تأخير صرف رواتب اللاعبين لأكثر من 6 أشهر، فيما رمى آخرون بالمنشفة على المنهاج الفني بعد تدريب النصر من مدربين أوروغويانيين يليهما إيطالي وكولومبي وإسباني. وكل تلك الأسباب قد تكون صحيحة لعدم امتلاك رئيس النادي استراتيجية إدارية واضحة حتى يحافظ على فريق تبلغ قيمته أكثر من 200 مليون ريال سعودي.

ثمة رائحة خبز يحترق في المقر الأصفر، ويبدو أن ألسنة النيران طالت كل شيء ولم ينجُ منها أحد. بدليل فتور العلاقة بين الرئيس واللاعبين الذين لم نعد نشاهد صوراً باسمة تجمعهم دوماً أثناء التدريبات. ولعل ما يزيد المشهد غموضا هو رحيل الإداري سالم العثمان بشكل مفاجئ فيما لا يعلم أعضاء الإدارة ما إذا كانوا قادرين على إخراج النادي من هذه الأزمة التي حلت على بطل الدوري.

على الأمير فيصل بن تركي أن يكون صادقا مع الجماهير الغاضبة ويجلس معهم ضمن مؤتمر جماهيري مفتوح قبل بداية الموسم الجديد، كي يبرر الأخطاء الاستراتيجية الفادحة التي ارتكبها هذا الموسم ابتداء من معسكر صيفي متأخر، ومرورا بالتعاقد مع المدرب المبتدئ كانافارو، وانتهاء باستعادة كانيدا دون مبرر. وبالطبع الإجابات ستكون مهمة حتى لا نصدق المقولة المنتشرة: إن رئيس النصر يريد تسليم ناديه كما استلمه.

*خاص بالعربية.نت - رياضة